В субботу, 29 августа, на территории аннексированного украинского Крыма нашли тело скандального соратника экс-президента Виктора Януковича

Как сообщает Politeka, об этом рассказал скандальный беглый экс-премьер Николай Азаров у себя в Facebook.

«Печальное известие. Виктор Николаевич Тихонов – политик, глава Луганского облсовета, народный депутат Верховной Рады Украины, вице-премьер Украины скончался в возрасте 71 года», - говорится в сообщении.

О причинах трагедии не распространяются. На момент смерти экс-регионалу был 71 год. Он проживал на аннексированной территории еще в 2016-м. Неоднократно общался с российскими пропагандистами.

Уточним, что Тихонов в период с 1995 по 1998 годы был первым заместителем Луганской ОГА. А с 1998 по 2006 годы руководил ОГА.

Также скандальный регионал был нардепом V-VII созывов.

До этого мы рассказывали, что в ГБР всерьез взялись за беглеца-Януковича и его соратников. Так, в ведомстве объявили о подозрении в госизмене скандальному экс-президенту Виктору Януковичу и двум бывшим министрам обороны Украины.

В ГБР подчеркнули, что такие действия совершались, в частности, в Крыму. В ведомстве отметили, что в дальнейшем это способствовало успешной аннексии полуострова Россией.

Напомним, Порошенко вручили подозрение, экс-президент срочно готовится выехать из страны: "Стало ударом".

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