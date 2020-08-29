Дружина шоумена Олександра Ревви, більше відомого публіці як Артур Пирожков, Анжеліка махнула відпочинок до Туреччини

Судячи з геомітки на фотографіях у соціальній мережі Instagram, красуня насолоджується сонцем і морем у Бодрумі, передає Politeka.net.

На новому знімку, яким мама двох прекрасних дівчаток поділилася з підписниками, вона зображена в купальнику виходить з моря по сходах. Анжеліка тримається за поручні і дивиться в камеру. В очі кидається струнка точена фігура жінки і відсутність навіть найменшого натяку на зайві кілограми.

У підписі до кадру Анжеліка розповіла про свою мрію.

"Два дні на морі, я вже блонд!! Як так можна.. 😅 Я не фанат Туреччини, тут я другий раз в житті і звичайно тут потрібно докласти зусиль, щоб отримати сервіс, особливо складно таким, як я, у яких диплом в Hospitality Industry (Hotel Management) і досвід роботи в кращих мережах світу. Поки не наведу порядок, відпочивати мені дуже складно. Коли-небудь у мене буде свій готель 🏨 Це моя мрія, а щоб відвідати його, це буде вашою мрією. Він буде незвичайним, з найкращим сервісом! 🤞 ✊ 🏨 # Ra️️", - розповіла жінка.

"Ви така красива. Богиня краси😍 😍 😍 😍 😍", "клас", "яка ви красива, Анжеліка! Щастя вам безмірного ❤️ви королева краси! Богиня і принцеса . 💕Діткам вашим теж всього найкращого»", "яка ви худенька і красива!! Як вдається тримати вагу?", "Ви неймовірно красива, немов грецька богиня з міфології.😍 Ви шикарно, відпадно і карколомно виглядаєте 💖. Як найкрасивіший квітка 🌹", "Ого! Ви не тільки красива, ще й суперпрофесіонал!👏 🌞 💐",- пишуть у відповідь шанувальники зірки.

Нагадаємо, що Артур Пирожков у компанії відомої красуні змусив собі заздрити: "Яке нахабство".

Як повідомляла Politeka, Артур Пирожков вирядився в піонера й ошелешив новою зовнішністю на зйомках, фото.

Також Politeka писала, що старша дочка Артура Пирожкова здивувала схожістю з мамою і викликала справжній фурор.