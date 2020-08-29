Відома балерина Анастасія Волочкова влаштувала пікантну фотосесію прямо біля басейну

Кожен день Анастасія хвалиться своїми розвагами з таємним коханим, з яким відпочиває. Волочкова встигла засвітитися разом з артистами - кількома відомими співаками, влаштувати тренування з молодими балеринами і розповісти про своє харчування.

Тепер Анастасія здивувала кадрами, зробленими біля басейну. Примірявши простий рожевий костюм, що складається з міні-шорт і тонкої майки на простих бретельках, вона показала, як встигла схуднути за весь час.

При цьому позуючи без ліфчика, Анастасії не вдалося приховати недосконалості фігури. Почервоніла шкіра разом з нарощеними блякло-жовтим волоссям також підкреслили вік знаменитості. Втім, щоб приховати можливий негатив на свою адресу, Волочкова приховала доступ до коментарів.

"Прекрасний вечір.😊 🙏 ❤ ️ 🌺 Завжди в русі.💃 І в красі😊», - написала Волочкова.

Перебуваючи на відпочинку в Туреччині, Волочкова активно розповідає, як насолоджується відпочинком, веселиться на пляжі і развлекатеся вечорами з таємним коханцем, особистість якого ретельно приховує донині. При цьому не так давно Волочкова похвалилася бесідами з молодими гімнастками і навіть дала маленькій дівчинці урок на індивідуальному занятті, в черговий раз відзначившись.

Нещодавно Анастасія вирішила показати, як веселиться з загадковим коханим в готелі, коли вони наодинці. Волочкова з мокрими і прилизаним волоссям позувала перед дзеркалом абсолютно без білизни.

Прикрившись банним рушником, вона посміхалася на камеру, зазначивши, що фото у ванній зробив її коханий:

Нагадаємо, що кілька днів тому Волочкова розповіла, як вона разом зі своїм таємним коханцем вирушила у відпустку до Туреччини, причому відпочивати вона планує в найкрутішому готелі країни. В Анталії Волочкова заявила, що зупинилася в п'ятизірковому готелі «Rixos Sungate», який надає індивідуальні вілли з джакузі площею 120 квадратних метрів.

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