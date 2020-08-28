Українська співачка MARUV показала, як веселиться в танцювальному залі, готуючись до нових концертів

Незважаючи на значні обмеження, Анна продовжує тренуватися і чекає послаблення карантинних заходів, щоб продовжити свій музичний тур і дати безліч концертів. Повернувшись з відпочинку, співачка вирішила щодня ділитися з фанатами новими роликами, які публікує в розділі Сторі в Instagram.

Цього разу Анна в простій чорній майці з принтом на грудях і спортивних штанях повеселилася на тренуванні, показуючи, як вчиться робити незвичайне колесо з переворотом. При цьому виглядали руху Анни так, немов вона падає, хоча насправді дівчина лише майстерно виконала свій трюк.

Більш того, зробила це Анна у своєму концертному взутті з незвично високим каблуком і платформою.

Щоб привертати увагу до себе, артистка намагається в кожній зйомці робити акцент на чомусь новому, однак при цьому не змінює власний стиль. На сторінці Анни в Instagram і Фейсбук з'явилися палкі кадри в сміливому і одночасно з тим інтригуючому образі. З укороченим каре з такою ж чубчиком Корсун блищала в чорній міні-сукні, доповнивши наряд тонкими рукавичками з сіточки і капроновими кіглоткамі такого ж відтінку.

Як відомо, не так давно знаменитість виставила серію пікантних кадрів, які були зроблені під час зйомок кліпу Maruv & BOOSIN — I Want You. Так, артистка позувала в чорній міні-сукні, чорних прозорих колготках і туфлях-човниках, виставивши напоказ струнку фігуру. Деталі образу здалися фанатам приголомшливими, про що вони тут же поспішили написати в коментарях.

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