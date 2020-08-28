Украинская певица MARUV показала, как веселится в танцевальном зале, готовясь к новым концертам

Несмотря на значительные ограничения, Анна продолжает тренироваться и ждет послабления карантинных мер, чтобы продолжить свой музыкальный тур и дать множество концертов. Вернувшись из отдыха, певица решила каждый день делиться с фанатами новыми роликами, которые публикует в разделе Стори в Инстаграм.

В этот раз уставшая Анна с мокрыми волосами, в простой черной майке с принтом на груди и спортивных штанах повеселилась на тренировке, показывая, как учится делать необычное колесо с переворотом. При этом выглядели движения Анны так, словно она падает, хотя на самом деле девушка лишь мастерски проделала свой трюк, в подписи под фото назвав себя "будущей акробаткой".

Более того, сделала это Анна в своей концертной обуви с необычно высоким каблуком и платформой.

Чтобы привлекать внимание к себе, артистка старается в каждой съемке делать акцент на чем-то новом, однако при этом не меняет собственный стиль. На странице Анны в Инстаграм и Фейсбук появились жаркие кадры в смелом и одновременно с тем интригующем образе. С укороченным каре с такой же челкой Корсун блистала в черном мини-платье, дополнив наряд тонкими перчатками из сеточки и капроновыми коглотками такого же оттенка.

Как известно, не так давно знаменитость выставила серию пикантных кадров, которые были сделаны во время съемок клипа Maruv & BOOSIN — I Want You. Так, артистка позировала в черном мини-платье, черных прозрачных колготках и туфлях-лодочках, выставив напоказ стройную фигуру. Детали образа показались фанатам потрясающими, о чем они тут же поспешили написать в комментариях.

Напомним, полураздетая MARUV показала все свои умения на одном видео

А еще Politeka писала, что MARUV в бархатном корсете показала топ лучших поз для фотосессии

Также Politeka сообщала, что горячая MARUV потрусила прелестями на камеру без белья