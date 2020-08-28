Українська співачка Даша Астаф'єва вибралася на відпочинок і показала свій натуральний вигляд

Як передає Politeka.net, вона опублікувала курортні фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". Судячи з нього, знаменитість вибралася в ресторан і вирішила обійтися мінімальною кількістю косметики. У той же час, Даша Астаф'єва вибрала вельми нескромне кремове плаття в коричневий горошок, його родзинками стали мішкуваті рукава і просто величезне декольте.

На знімку виконавиця сидить за столиком, поклавши руки на меню. Вона добродушно посміхається в камеру, позуючи на тлі затоки і далеких гір. "Є секретики, які самі себе видають. Видно?",- зазначила Даша Астаф'єва в описі.

Користувачі соціальної мережі похвалили співачку за зовнішній вигляд в коментарях, залишивши багато компліментів. Крім того, багато хто почав будувати версії про згаданий секрет:

"Немає обручки"; " чекаємо малюка💖 💖"; "звичайно видно! Вагітна!!!😍 😘 "; "Закохана або очікується поповнення )) б'ємо по стереотипам 😜"; "така красива, така природна, що просто 🔥"; "розум і краса рідкісне поєднання, а ви ще й приголомшливо талановиті, цілий всесвіт🙏❤";" розкішний образ❤️😍 🔥"; " ідеал жіночої краси ♥️❤️❤️❤️"; "іскорку в очах не приховаєш жодним фільтром)"; " відразу видно щасливу людину! 👍💖💗💖".

Нагадавши, Астаф'єва влаштувала спекотну прогулянку в київському метро

Як повідомляла Politeka, Роздягнена Астаф'єва в блискітках показала груди

Також Politeka писала, що Астаф'єва ледь не спокусила чоловіка під час танцю