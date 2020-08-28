Відома російська співачка Юлія Волкова поділилася сумними новинами про свою вагітність

Колишня солістка легендарного дуету "Тату" зізналася, що не так давно закрутила новий роман, який закінчився вельми плачевно. Вона познайомилася з чоловіком кілька місяців тому, проте через карантин їм довелося розлетітися по різних континентах-він залишився у себе вдома в Америці, а Волкова – в Росії.

Спочатку вони продовжували спілкуватися в мережі, проте поступово їх спілкування просто зійшло нанівець. Тільки тоді співачка дізналася, що чекає дитину.

Волкова зізналася, що зважила всі «ЗА» і «проти» і вирішила не залишати дитину. Вона обґрунтувала це тим, що у нього не могло б бути повноцінної сім'ї.

«Я прийняла рішення: народжувати третю дитину тільки для себе — неправильно. Хотіла повноцінну сім'ю. Тепер тільки так. Чоловік виявився до цього не готовий. Мені досі від цього важко. Коли чоловік хоче сім'ю, дітей, він ніколи не дозволить жінці зробити аборт. Вже минуло чотири місяці, я заспокоїлася і охолола», - розповіла 35-річна зірка.

Зазначимо, що нещодавно Волкова пережила ще одну травматичну подію. Один з її колишніх коханих серйозно понівечив співачку, зламавши їй щелепу в трьох місцях.

"Ця людина досі переслідує мету, щоб мене не було в живих. Поки я жива, він спокійно жити не буде. Хвора любов, коли людина любить як маніяк. Він може любити і вбити", - розповіла Волкова.

Після того випадку їй довелося робити складну операцію на щелепі.

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