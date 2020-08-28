Известная российская певица Юлия Волкова поделилась печальными новостями о своей беременности
Бывшая солистка легендарного дуэта «Тату» призналась, что не так давно закрутила новый роман, который закончился весьма плачевно. Она познакомилась с мужчиной несколько месяцев назад, однако из-за карантина им пришлось разлететься по разным континентам – он остался у себя дома в Америке, а Волкова – в России.
Поначалу они продолжали общаться в сети, однако постепенно их общение просто сошло на нет. Только тогда певица узнала, что ждет ребенка.
Волкова призналась, что взвесила все «за» и «против» и решила не оставлять ребенка. Она обосновала это тем, что у него не могло бы быть полноценной семьи.
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«Я приняла решение: рожать третьего ребенка только для себя — неправильно. Хотела полноценную семью. Теперь только так. Мужчина оказался к этому не готов. Мне до сих пор от этого тяжело. Когда мужчина хочет семью, детей, он никогда не позволит женщине сделать аборт. Уже прошло четыре месяца, я успокоилась и остыла», - рассказала 35-летняя звезда.
Отметим, что недавно Волкова пережила еще одно травматическое событие. Один из ее бывших возлюбленных серьезно изувечил певицу, сломав ей челюсть в трех местах.
«Этот человек до сих пор преследует цель, чтобы меня не было в живых. Пока я жива, он спокойно жить не будет. Больная любовь, когда человек любит как маньяк. Он может любить и убить», - рассказала Волкова.
После того случая ей пришлось делать сложную операцию на челюсти.
Напомним, экс-татушка ошарашила лицом после пластики: «Ну и дура».
Как сообщала Politeka, Юлия Волкова вызвала волну недоумения, опубликовав фото 14-летней дочери.
Также Politeka писала, что топ российских звезд, которых пластика сделала уродами: «Раньше они были красавицами».