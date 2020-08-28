Відома балерина Анастасія Волочкова влаштувала пікантну фотосесію з таємним коханцем в готелі

Перебуваючи на відпочинку в Туреччині, Волочкова активно розповідає, як насолоджується відпочинком, веселиться на пляжі і развлекатеся вечорами з таємним коханцем, особистість якого ретельно приховує донині. При цьому не так давно Волочкова похвалилася бесідами з молодими гімнастками і навіть дала маленькій дівчинці урок на індивідуальному занятті, в черговий раз відзначившись.

Сьогодні ж Анастасія вирішила показати, як веселиться з загадковим коханим в готелі, коли вони наодинці. Волочкова з мокрими і прилизаним волоссям позувала перед дзеркалом абсолютно без білизни.

Прикрившись банним рушником, вона посміхалася на камеру, зазначивши, що фото зробив її коханий:

"Очима коханого.😊❤️🦢 Це щастя-коли світиться душа.😊 » ,- написала скандальна балерина.

Нагадаємо, що кілька днів тому Волочкова розповіла, як вона разом зі своїм таємним коханцем вирушила у відпустку до Туреччини, причому відпочивати вона планує в найкрутішому готелі країни. В Анталії Волочкова заявила, що зупинилася в п'ятизірковому готелі «Rixos Sungate», який надає індивідуальні вілли з джакузі площею 120 квадратних метрів.

Кожен раз вранці Анастасія демонструє, як купається в морі, веселиться з коханцем, особистість якого так і не розкрила, а ще хвалиться подарунками від нього.

"На пляжі в морі я проводжу максимальну кількість часу. Багато плаваю. І йдемо останніми, коли стемніє..🐣 Їм я два рази в день. Вдень шпинат на пару з невеликою кількістю тертого сиру і оливкового масла. Без солі. Іноді ще два варених некруто яйця. 🐣 А ввечері теж шпинат і салатні листя.🥬 Тут в Туреччині вони такі смачні! І так красиво мені їх тут подають! Зі стразами.😊 😉 (у другій карусельці) Ібрагім, головна людина тут по ресторанному сервісу і його колеги не перестають дивувати.🙏» - розповіла Волочкова про свій раціон.

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