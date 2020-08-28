Известная балерина Анастасия Волочкова устроила пикантную фотосессию с тайным любовником в отеле

Находясь на отдыхе в Турции, Волочкова активно рассказывает, как наслаждается отдыхом, веселится на пляже и развлекатеся по вечерам с тайным любовником, личность которого тщательно скрывает по сей день. При этом не так давно Волочкова похвалилась беседами с молодыми гимнастками и даже преподала маленькой девочке урок на индивидуальном занятии, в очередной раз отличившись.

Сегодня же Анастасия решила показать, как веселится с загадочным возлюбленным в отеле, когда они наедине. Волочкова с мокрыми и прилизанными волосами позировала перед зеркалом совершенно без белья.

Прикрывшись банным полотенцем, она улыбалась на камеру, отметив, что фото в ванной сделал ее возлюбленный:

«Глазами любимого.😊❤️🦢 Это счастье-когда светится душа.😊», - написала скандальная балерина.

Напомним, что несколько дней назад Волочкова рассказала, как она вместе со своим тайным любовником отправилась в отпуск в Турцию, причем отдыхать она планирует в самом крутом отеле страны. В Анталье Волочкова заявила, что остановилась в пятизвездочном отеле «Rixos Sungate», который предоставляет индивидуальные виллы с джакузи площадью 120 квадратных метров.

Каждый раз по утрам Анастасия демонстрирует, как купается в море, веселится с любовником, личность которого так и не раскрыла, а еще хвастается подарками от него.

«На пляже в море я провожу максимальное количество времени. Много плаваю. И уходим последними, когда стемнеет..🐣 Ем я два раза в день. Днём шпинат на пару с небольшим количеством тертого сыра и оливкового масла. Без соли. Иногда ещё два вареных всмятку яйца. 🐣 А вечером тоже шпинат и салатные листья.🥬 Здесь в Турции они такие вкусные! И так красиво мне их тут подают! Со стразами.😊😉 (во второй карусельке) Ибрагим, главный человек здесь по ресторанному сервису и его коллеги не перестают удивлять.🙏» - рассказала Волочкова о своем рационе.

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