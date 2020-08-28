Гривня пішла на дно, НБУ добив новим курсом валют: що буде з доларом

НБУ вразив новим курсом валют на сьогодні, 28 серпня.

Так, оновлений курс валют був опублікований на офіційному порталі державного регулятора.

Виявилося, що вчорашнє зміцнення національної валюти виявилося короткочасним і курс долара знову кинувся вгору.

Зокрема, НБУ вирішив зміцнити курс гривні до долара до 27,46 грн/$ в порівнянні з 27,38 грн/$ днем раніше.

Курс євро також кинувся вгору: до 32,42 грн/євро в порівнянні з 32,28 гривень за вчорашній день.

На сьогодні, 28 серпня, Національний банк встановив наступний курс валют:

$100 – 27,46 (27 серпня – 27,39);

100 EUR – 32,42 (27 серпня-32,28)

На трасі Київ-Харків розстріляли автобус, є поранені

На трасі Київ-Харків Під Харковом відкрили вогонь по автобусу з представниками громадського руху Патріоти - за життя, повідомив народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа.

Він опублікував фотографії автобуса з вибитими вікнами і кульового поранення одного з пасажирів. За його словами, автобус заблокували і обстріляли з автоматичної зброї.

Він стверджує, що в результаті інциденту є поранені, одна людина викрадена. Спочатку депутат заявляв, що дві людини загинули, але пізніше сказав, що вони у важкому стані.

Пізніше нападників затримали в Красноградському районі Харківської області, їх 14, всі — молоді чоловіки спортивної статури.

За словами заступника голови МВС Антона Геращенка, в результаті обстрілу з травматичної зброї поранили двох людей, ще один отримав черепно-мозкову травму.

Президент України Володимир Зеленський подякував співробітникам правоохоронних органів за швидкий результат із затриманням підозрюваних.

" Безліч правоохоронних органів зосередили увагу на економічних і корупційних злочинах, боротьба з якими, звичайно, важлива, але ми не повинні допустити повернення до "лихих 90-х" з зухвалими розбірками на вулицях. Тому гучні слова повинні нарешті перетворюватися на результат, а винні - отримувати реальне покарання", - підсумував президент України.

Всі контакти України з Білоруссю поставлено на паузу - Кулеба

Україна призупинила всі контакти з Білоруссю. Вони будуть відновлені, коли ситуація не буде шкодити репутації України.

Про це заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми Право на владу.

«У нас зараз всі процеси, всі контакти поставлені на паузу», — сказав Кулеба.

Він зазначив, що контакти будуть відновлені, коли ситуація не буде нести репутаційних, політичних і моральних наслідків для України.

Очільник МЗС Кулеба: «Офіційно заявляю: у нас всі контакти з білоруською стороною заморожені, поставлені на паузу». Очільник МЗС Кулеба: «Офіційно заявляю: у нас всі контакти з білоруською стороною заморожені, поставлені на паузу». До такого кроку, за словами міністра, Україна вдалась, реагуючи на вбивства мирних протестувальників у Білорусі, пояснив в ефірі ток-шоу «Право на владу» міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. «Ми приєднались до позиції ЄС щодо Білорусі», - додав очільник МЗС України. Gepostet von ПРАВО НА ВЛАДУ am Donnerstag, 27. August 2020

Також Кулеба підкреслив, що Україна приєдналася до заяви ЄС про ситуацію в Білорусі значно раніше, ніж про це стало відомо українським журналістам.

На хімзаводі стався витік хлору через небезпечний ураган

Витік хлору стався на американському хімзаводі компанії BioLab в місті Вестлейк (штат Луїзіана), де розбушувався найнебезпечніший ураган «Лаура».

Деякі дороги біля підприємства перекриті через наслідки урагану. Місцевим жителям рекомендують не залишати будинки. Відзначається, що на заводі виробляють компоненти чистячих засобів. Раніше там сталася пожежа.

Nasty looking chemical fire at BioLab in Westlake LA. pic.twitter.com/NtOPWHPNlt — blktechwarrior (@blktechwarrior) August 27, 2020

Video shows the potential chemical plant fire in Lake Charles. Evacuating during a hurricane isn't just about staying safe from storm surge. It's also about what can happen in the aftermath in the heart of petrochemical country pic.twitter.com/sSfddsqDyI — Brian Kahn (@blkahn) August 27, 2020

За оцінками Національного центру зі спостереження за ураганами, "Лаура" зараз вже вважається тропічним штормом, швидкість вітру в його межах знизилася і становить близько 29 метрів в секунду. Губернатор Луїзіани Джон Бел Едвардс повідомив, що загинули чотири людини. Близько 800 тисяч будинків залишилися без електропостачання.

Про те, що США наздогнав найнебезпечніший ураган, повідомлялося 27 серпня. У деяких районах Штатів Луїзіана і Техас вже спостерігаються катастрофічні штормові хвилі, ураганний вітер і повені.

WATCH: Jaw-dropping footage from our live crews last night as #Laura made landfall. pic.twitter.com/psxgyM18tl — The Weather Channel (@weatherchannel) August 27, 2020

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