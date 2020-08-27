Скандальна балерина Анастасія Волочкова жорстко зганьбилася під час виступу перед дітьми

Як пише Politeka.net, фото і відео зі свого виступу Волочкова опублікувала в Instagram. Балерина поділилася фото, на якому позувала з квітами. Вона була одягнена в концертний костюм і навіть нафарбувалася з нагоди виступу.

"Дорогі друзі, сердечне спасибі всім гостям нашого готелю, хто прийшов вчора на мій виступ. Спасибі за величезну кількість квітів! Я від щирого серця захотіла подарувати вам таку творчу імпровізацію", - підписала пост артистка.

Як стало відомо, Волочкова вирішила виступити перед публікою разом з дітьми, які прийшли до неї на майстер-клас.

«Я так давно не виходила на сцену через пандемію. Я дуже скучила за оваціями, квітам на сцені, можливістю виступати з дітьми», - зізналася балерина.

Крім цього, вона поділилася відео самого виступу. Як розповіла сама Волочкова, вона не тільки танцювала, але також співала і читала вірші зі сцени.

У мережі відразу ж розкритикували Волочкову, збільшивши відео і показавши, що вона вже не та балерина, якою була раніше. Особливо вразила шанувальників сутула спина артистки. Балерина виглядала незграбною, а її рухи – кострубатими.

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