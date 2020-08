View this post on Instagram

Фрагменты моего вчерашнего творческого экспромта на сцене Амфитеатра нашего отеля.😊🩰💃 (в двух карусельках). Я танцевала, исполняла Песни, читала стихи поз музыкальное сопровождение, объединила детей в финале на песню про дружбу. Девочки талантливые участвовали со своими сольными номерами.😊 Было позитивно.😊 И очень творческая царила атмосыера😊🩰 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #солнце #лето #море #спорт #enjoy #театр #выходные #love #дом #rixossungate