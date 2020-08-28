Знаменита українська співачка Віра Брежнєва знає, як привернути увагу до себе найнесподіванішими образами

Секретами краси дивно стрункою і ефектною знаменитості цікавляться тисячі жінок. Про своє харчування і спорт, втім, Віра говорить відкрито: вона схильна до повноти, але знає, як уникнути зайвої ваги завдяки маленьким хитрощам, пише Рoliteka.net.

Представляємо вашій увазі топ найспекотніших кадрів Віри Брежнєвої, зроблені в різні роки і доводять, що виглядати струнко можна завжди і в будь-якому віці:

"Моя хороша фігура-це приблизно 30% генетики і 70% праці! Я серйозно працюю над своїм тілом і вважаю, що інакше неможливо. Ви думаєте, я не розташована до повноти? Будь ласка, без ілюзій!",- сказала Віра в одному зі своїх інтерв'ю, розкриваючи правила свого схуднення. Щоб привернути увагу до даної теми, зірка також представила цілу безліч кадрів в Instagram.

Віра впевнена, що всі шкідливі і корисні звички людина придумує собі сам, тому відмовка "я не можу без..."просто не повинна працювати. Для виправдання, для заспокоєння совісті і пильності, а головне – з жалості до себе люди придумують такі фрази, тому їх треба винищувати.

Щоб довести дієвість своєї заяви, рік тому Брежнєва провела марафон "без цукру", в якому показала, як позбавляється від звички їсти солодощі і пити слакие напої. Тепер зірка харчується трохи інакше.

Також Віра розповідала, що як би вона не намагалася правильно харчуватися, у неї бувають випадкові, вимушені огріхи в харчуванні, іноді – навмисні.

"Для того, щоб допомагати своєму організму я влаштовую м'які розвантажувальні дні. Я не вегетаріанка. Але і не їм червоне м'ясо. Тільки птицю, рибу, яйця (перепелині). І в свої розвантажувальні дні я прибираю весь тваринний білок. Виходять веганські дні", - також розповідала віра в Instagram.

Раніше ми писали, що на фан-акаунтах користувачі вирішили підігрівати інтерес до минулого віри і ділитися спекотними фото з її торішньої відпустки, якою вона провела разом з Оленою Перміновою на Мальдівах.

Один з кадрів зірок викликав досить різкі коментарі, адже зірки мило притулившись один до одного поцілувалися в губи. Проте, угледівши в цьому поганий під текст, користувачі Instagram не залишилися байдужими:

Відзначимо, що саме через фото з поцілунком в минулому році з'явилися чутки, що у Віри проблеми у відносинах з чоловіком знову посилилися.

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