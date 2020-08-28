Знаменита украинская певица Вера Брежнева знает, как привлечь внимание к себе самыми неожиданными образами

Секретами красоты удивительно стройной и эффектной знаменитости интересуются тысячи женщин. О своем питании и спорте, впрочем, Вера говорит открыто: она склонна к полноте, но знает, как избежать лишнего веса благодаря маленьких хитростям, пишет Рoliteka.net.

Представляем вашему вниманию топ самых жарких кадров Веры Брежневой, сделанные в разные года и доказывающие, что выглядеть стройно можно всегда и в любом возрасте:

«Моя хорошая фигура – это примерно 30% генетики и 70% труда! Я серьёзно работаю над своим телом и считаю, что иначе невозможно. Вы думаете, я не расположена к полноте? Пожалуйста, без иллюзий!», - сказала Вера в одном из своих интервью, раскрывая правила своего похудения. Чтобы привлечь внимание к данной теме, звезда также представила целое множество кадров в Инстаграм.

Вера уверена, что все вредные и полезные привычки человек придумывает себе сам, поэтому отговорка "я не могу без..." просто не должна работать. Для оправдания, для успокоения совести и бдительности, а главное – из жалости к себе люди придумывают такие фразы, поэтому их надо истреблять.

Чтобы доказать действенность своего заявления, год назад Брежнева провела марафон "без сахара", в котором показала, как избавляется от привычки есть сладости и пить слакие напитки. Теперь звезда питается несколько иначе.

Также Вера рассказывала, что как бы она ни старалась правильно питаться, у нее бывают случайные, вынужденные огрехи в питании, иногда – умышленные.

«Для того, чтобы помогать своему организму я устраиваю мягкие разгрузочные дни. Я не вегетарианка. Но и не ем красное мясо. Только птицу, рыбу, яйца (перепелиные). И в свои разгрузочные дни я убираю весь животный белок. Получаются веганские дни», - также рассказывала Вера в Инстаграм.

Ранее мы писали, что на фан-аккаунтах пользователи решили подогревать интерес к прошлому Веры и делиться жаркими фото из ее прошлогоднего отпуска, которой она провела вместе с Леной Перминовой на Мальдивах.

Один из кадров звезд вызвал довольно резкие комментарии, ведь звезды мило прижавшись друг к другу поцеловались в губы. Тем не менее, углядев в этом дурной под текст, пользователи Инстаграм не остались равнодушными:

Отметим, что именно из-за фото с поцелуем в прошлом году появились слухи, что у Веры проблемы в отношениях с мужем снова усилились.

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