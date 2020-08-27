Популярна співачка Тіна Кароль викликала фурор відвертим святковим вбранням

Як пише Politeka.net, в День Незалежності виконавиця виступила на Софійській площі в Києві в незвичайному сценічному костюмі. Її фото і відео в такому образі активно обговорюють в соціальній мережі "Instagram". Так з'явилися кадри, де співачка позує поруч зі своїм піар-менеджером у готелі.

З нагоди головного свята незалежної України Тіна Кароль вбралася в сірий костюм з довгої спідниці і короткого топа, який оголив її плечі, плоский живіт і зробили акцент на грудях. Рельєфна структура шати дуже нагадує середньовічну кольчугу, а пікантності йому надав довгий розріз на стегні, завдяки якому співачка посвітила своїми стрункими ногами.

Думка користувачів Мережі з приводу зовнішнього вигляду Тіни Кароль розділилося, багато хто знайшов її наряд невідповідним до свята і розкритикували красуню в коментарях:

"Як не крути-шикарна жінка, мрія всіх Баланів!"; "Під сукнею зовсім нічого немає?🔥 Верх так точно 😕"; "цей образ на День Незалежності був вульгарний, на інші концерти це нормально";" Накинула б щось на верх, непристойний вигляд"; " це топ і спідниця. Наряди для сцени, нічне. Але на вулиці день, все у формі, офіційне свято. Як би непристойно"; " невідповідний наряд. Це ж не концерт в нічному клубі"; " Тіна хороша. Але це хіба плаття? Пов'язка на грудях і ганчірочка на стегнах"; " красива !!! А хто каже що непристойно виглядає, то просто заздрить такій красуні !!! Шикарно виглядаєте, Тіна Кароль!!!"; Красива вона 😍 фігура і голос) але цей "наряд" взагалі ні як не сидить(( такі груди красиві, і все так зіпсувати цими обладунками".

Нагадавши, як виглядав Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тіна Кароль його не знає.

Також Politeka писала, що Кароль в червоній сукні ошелешила виглядом перед молодим красенем.