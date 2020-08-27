58-річний український шоумен і продюсер Ігор Кондратюк відверто розповів про трагедію, що змусила його замкнутися в собі
Так, в ефірі програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Кондратюк згадав про своє дитинство. У сім років він позбувся матері, залишившись в основному на вихованні дідуся і бабусі, так як батько з новою дружиною пропадали на роботі.
"У неї був рак. І в ті часи рак... Вони тільки в лютому помітили, що з грудьми проблема, і в червні її вже не стало", - розповів Кондратюк про смерть матері.
Після трагедії він замкнувся в собі і довго пропадав у районній бібліотеці.
"Мені здавалося, що все, що там було цікаво, я перечитав. Може, це був такий спосіб захисту себе від сім'ї, у мене була нова мама, брат маленький, не знаю".
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Зазначимо, нині ось уже як 20 років у Кондратюка власна сім'я. Дружина шоумена не любить публічності, тому останнє спільне сімейне фото з'являлося в ЗМІ років 15 тому. У пари троє дітей. Дочка телеведучого Поліна займається стрільбою з лука, а сини Данило і Сергій працюють на зйомках популярних телешоу.
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