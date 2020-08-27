Натовп заревів, побачивши північнокорейського лідера Ким Чен Ина

Раніше з'явилися чутки, що Кім Чен Ин ось уже кілька місяців як знаходиться в комі, а його останні публічні виступи - сфальсифіковані. Більш того з'явилася інформація, що він передав частину повноважень своїй молодшій сестрі Кім Е Чжон.

Так, видання New York Post з посиланням на Чанг Сон Міна, помічника екс-президента Південної Кореї Кім Де Чжуна, передавало, що вождь держави-ізгоя нібито "перетворився на овоч" після невдалої операції на серці.

Південнокорейські ЗМІ повідомляли, що останні публічні виступи Кіма були записані заздалегідь, а Кім Е Чжон готова керувати країною.

Тим не менш, в мережі з'явилися кадри появи Кім Чен Ина на з'їзді Трудової партії. Політик у всьому білому вийшов на трибуну під оплески радісного натовпу партійців.

Як передає Центральне телеграфне агентство Кореї, лідер КНДР закликав партію протидіяти поширенню китайського вірусу. Примітно, що таким чином він визнав, що в країні є заражені, хоча за офіційною статистикою там не зафіксовано жодного випадку.

Раніше ми повідомляли, що Кім Чен Ин передав частину повноважень сестрі, що стала по суті №2 в країні. Це робиться, щоб мінімізувати стрес глави КНДР, нібито у зв'язку з погіршенням його здоров'я.

У сестри Кім Чен Ина дуже жорсткий характер. Американські журналісти навіть прозвали її "термінатором", хоча на батьківщині її прийнято називати "принцесою". Як розповідала президент Washington DC Defense Forum Сюзанна Шолте, Кім Е Чжон холодна, безжальна і гордовита. Вона, на думку Шолте, повинна демонструвати, що влада сім'ї Кім збережеться, навіть якщо з ним щось трапиться.

Нагадаємо, що дружина лідера КНДР вражає красою, рідкісні кадри "північнокорейської Міддлтон" злили в мережу.

Як повідомляла Politeka, Путін нагородив Кім Чен Ина після " воскресіння "медаллю і нарвався на гнів росіян:"дах поїхав".