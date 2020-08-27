Натовп заревів, побачивши північнокорейського лідера Ким Чен Ина
Раніше з'явилися чутки, що Кім Чен Ин ось уже кілька місяців як знаходиться в комі, а його останні публічні виступи - сфальсифіковані. Більш того з'явилася інформація, що він передав частину повноважень своїй молодшій сестрі Кім Е Чжон.
Так, видання New York Post з посиланням на Чанг Сон Міна, помічника екс-президента Південної Кореї Кім Де Чжуна, передавало, що вождь держави-ізгоя нібито "перетворився на овоч" після невдалої операції на серці.
Південнокорейські ЗМІ повідомляли, що останні публічні виступи Кіма були записані заздалегідь, а Кім Е Чжон готова керувати країною.
Тим не менш, в мережі з'явилися кадри появи Кім Чен Ина на з'їзді Трудової партії. Політик у всьому білому вийшов на трибуну під оплески радісного натовпу партійців.
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Як передає Центральне телеграфне агентство Кореї, лідер КНДР закликав партію протидіяти поширенню китайського вірусу. Примітно, що таким чином він визнав, що в країні є заражені, хоча за офіційною статистикою там не зафіксовано жодного випадку.
Раніше ми повідомляли, що Кім Чен Ин передав частину повноважень сестрі, що стала по суті №2 в країні. Це робиться, щоб мінімізувати стрес глави КНДР, нібито у зв'язку з погіршенням його здоров'я.
У сестри Кім Чен Ина дуже жорсткий характер. Американські журналісти навіть прозвали її "термінатором", хоча на батьківщині її прийнято називати "принцесою". Як розповідала президент Washington DC Defense Forum Сюзанна Шолте, Кім Е Чжон холодна, безжальна і гордовита. Вона, на думку Шолте, повинна демонструвати, що влада сім'ї Кім збережеться, навіть якщо з ним щось трапиться.
Нагадаємо, що дружина лідера КНДР вражає красою, рідкісні кадри "північнокорейської Міддлтон" злили в мережу.
Як повідомляла Politeka, Путін нагородив Кім Чен Ина після " воскресіння "медаллю і нарвався на гнів росіян:"дах поїхав".