Толпа взревела при виде северокорейского лидера Ким Чен Ына
Ранее появились слухи, что Ким Чен Ын вот уже несколько месяцев как находится в коме, а его последние публичные выступления - сфальсифицированы. Более того появилась информация, что он передал часть полномочий своей младшей сестре Ким Е Чжон.
Так, издание New York Post со ссылкой на Чанг Сон Мина, помощника экс-президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, передавало, что вождь государства-изгоя якобы "превратился в овощ" после неудачной операции на сердце.
Южнокорейские СМИ сообщали, что последние публичные выступления Кима были записаны заранее, а Ким Е Чжон готова руководить страной.
Тем не менее, в сети появились кадры появления Ким Чен Ына на съезде Трудовой партии. Политик во всем белом вышел на трибуну под аплодисменты ликующей толпы партийцев.
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Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи, лидер КНДР призвал партию противодействовать распространению китайского вируса. Примечательно, что таким образом он признал, что в стране есть зараженные, хотя по официальной статистике там не зафиксировано ни одного случая.
Ранее мы сообщали, что Ким Чен Ын передал часть полномочий сестре, ставшей по сути ном №2 в стране. Это делается, чтобы минимизировать стресс главы КНДР, якобы в связи с ухудшением его здоровья.
У сестры Ким Чен Ына очень жесткий характер. Американские журналисты даже прозвали ее «терминатором», хотя на родине ее принято называть «принцессой». Как рассказывала президент Washington DC Defense Forum Сюзанна Шолте, Ким Е Чжон холодная, безжалостная и надменная. Она, по мнению Шолте, должна демонстрировать, что власть семьи Ким сохранится, даже если с ним что-то случится.
Напомним, что жена лидера КНДР поражает красотой, редкие кадры "северокорейской Миддлтон" слили в сеть.
Как сообщала Politeka, Путин наградил Ким Чен Ына после "воскрешения" медалью и нарвался на гнев россиян: "Крыша поехала".