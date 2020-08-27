Толпа взревела при виде северокорейского лидера Ким Чен Ына

Ранее появились слухи, что Ким Чен Ын вот уже несколько месяцев как находится в коме, а его последние публичные выступления - сфальсифицированы. Более того появилась информация, что он передал часть полномочий своей младшей сестре Ким Е Чжон.

Так, издание New York Post со ссылкой на Чанг Сон Мина, помощника экс-президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна, передавало, что вождь государства-изгоя якобы "превратился в овощ" после неудачной операции на сердце.

Южнокорейские СМИ сообщали, что последние публичные выступления Кима были записаны заранее, а Ким Е Чжон готова руководить страной.

Тем не менее, в сети появились кадры появления Ким Чен Ына на съезде Трудовой партии. Политик во всем белом вышел на трибуну под аплодисменты ликующей толпы партийцев.

Как передает Центральное телеграфное агентство Кореи, лидер КНДР призвал партию противодействовать распространению китайского вируса. Примечательно, что таким образом он признал, что в стране есть зараженные, хотя по официальной статистике там не зафиксировано ни одного случая.

Ранее мы сообщали, что Ким Чен Ын передал часть полномочий сестре, ставшей по сути ном №2 в стране. Это делается, чтобы минимизировать стресс главы КНДР, якобы в связи с ухудшением его здоровья.

У сестры Ким Чен Ына очень жесткий характер. Американские журналисты даже прозвали ее «терминатором», хотя на родине ее принято называть «принцессой». Как рассказывала президент Washington DC Defense Forum Сюзанна Шолте, Ким Е Чжон холодная, безжалостная и надменная. Она, по мнению Шолте, должна демонстрировать, что власть семьи Ким сохранится, даже если с ним что-то случится.

Напомним, что жена лидера КНДР поражает красотой, редкие кадры "северокорейской Миддлтон" слили в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин наградил Ким Чен Ына после "воскрешения" медалью и нарвался на гнев россиян: "Крыша поехала".