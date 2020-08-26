Британська співачка Дуа Липа похвалилася розкішною фігурою в облягаючому вбранні, яке приміряла без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на TikTok знаменитості.

Так, співачка позує сидячи в помаранчевій сукні без білизни, ефектно демонструючи на камеру витончену фігуру. Волосся знаменитість вирішила зібрати, проте ефектний макіяж і сережки виправили ситуацію.

Сама виконавиця при цьому пропонує своїм шанувальникам взяти участь в її флешмобі, проте більшість з них звернули увагу на неймовірну фігуру кумира.

«Дуа, ти неперевершена», «справжня королева», «виглядаєш відпадно», «боже, твоєму таланту немає меж. У співі королева, і виглядаєш також», «до чого ж ти хороша, на камеру немов богиня віщаєш», - пишуть вони.

@dualipaofficial I want my loves to be a part of my official video for Levitating. Check out the #DuaVideo challenge to find out how💖 (T&Cs apply, link in bio) ♬ original sound - dualipaofficial

Як повідомлялося до цього, британська виконавиця Дуа Липа блиснула природною красою під час відпочинку на природі

Так, красуня позує сидячи на природі в джинсовому вбранні, який доповнила білим взуттям і рожевим топом. Приспущений наряд засвітив на камеру ідеальні вигини знаменитості.

Нагадаємо, що яскрава Дуа Липа зігнулася, подражнивши молодим тілом в коротких шортиках:»Ангел".

Як повідомляла Politeka, гаряча Дуа Липа в мікро-бікіні показала найінтимніші місця:"навіть дзеркало почервоніло".

Також Politeka писала, що Дуа Липа розтанула в обіймах брата Белли Хадід, інтимні кадри облетіли мережу:"Ох, дітки".