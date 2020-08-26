Відома українська травесті-діва Монро похвалилася фігурою в міні
Зірка похвалилася фігурою на вулиці під райдужною парасолькою, передає Politeka.net. Відповідне фото Монро опублікувала в своєму Instagram.
Модель йшла по вулиці в чобітках. Картата міні-сукня дозволила насолодитися видами на стрункі ніжки. Зірка розпустила довге хвилясте волосся. Її образ відмінно завершив макіяж з акцентом на очі.
У пості Монро розповіла, що її кулінарне відео завоювало успіх. Зірка пообіцяла забрати книгу рецептів у своєї мами і ще порадувати своїх шанувальників. Також зірка розповіла про подальші плани.
"Напередодні першого вересня хочу випустити мотиваційно-підбадьорливе Відео для всіх школярів (а мене дивляться діти і підлітки) і, звичайно ж, їх батьків!",- написала артистка
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Зірка зазначила, що навіть коли в житті присутнє неприємне і неминуче, це потрібно прийняти і починати шукати позитивні моменти.
"Тому, прохання відповісти на два питання: 1. Скільки коштує стартовий набір школяра (клас не має значення) у Вашому регіоні? 2. Вас влаштовує нинішня система освіти? І бонусом: ваша дитина хоче ходити в школу?",- поцікавилася зірка.
За дві години пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів:
"Хрещениця йде в 1 клас. Обійшлося всі збори і ремонти класу приблизно 8-9 тисяч. Йти в школу хоче. Сучасна освіта маму дівчинки вганяє в кошмар", "5-6 тисяч - дві сорочки, штани, туфлі, канцелярія, стартовий", " яке фото 🤩, як зараз модно говорити, атмосферне)) Вас дивляться ще й педагоги, промотивуйте) і їх, будь ласка!", "Приголомшлива".
Нагадаємо, що травесті-діва Монро з нескромним декольте заткнула за пояс красунь з глянцевих журналів:"Богиня".
Як повідомляла Politeka, розімліла Монро без білизни побешкетувала з напідпитку чоловіками на яхті:"Окрема любов".
Також Politeka писала, що травесті-діва Монро запаморочила голову неординарними образами.