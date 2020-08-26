Діти знаменитої радянської і російської актриси Маргарити Терехової, яка вже більше десяти років залишається прикутою до ліжка, розкрили нові подробиці про її хворобу

Зірка "Трьох мушкетерів" давно страждає хворобою Альцгеймера, яка не дозволяє їй вставати з ліжка, говорити і навіть впізнавати найближчих людей. 25 серпня актрисі виповнилося 78 років. Зараз за нею доглядають доглядальниці і діти - син Олександр і дочка Анна.

При цьому спадкоємці актриси вирішили ховати її подалі від цікавих очей. Вони відзначають, що їх мати за час хвороби сильно змінилася, пише "Комсомольская правда".

"Людина на такій стадії Альцгеймера виглядає певним чином. Мама сама сказати не може: дітки, будь ласка, не показуйте в такому вигляді", - розповів Олександр.

У свою чергу, Анна зізналася, що хоче, щоб її маму пам'ятали такою, якою вона була на сцені і в кіно.

"Зовні вона дуже сильно змінилася. Це тільки наші проблеми, якими я не хочу ділитися", - підкреслила жінка.

З нагоди дня народження Терехової її колеги з театру ім. Моссовета, де актриса грала з 1964 року, поділилися зворушливим постом, в якому згадали всі заслуги зірки.

"Ми з вдячністю згадуємо видатні роботи Маргарити Борисівни на сцені і на екрані, говоримо сердечне «спасибі» за все, що вона щедро подарувала глядачам. І бажаємо улюбленій актрисі здоров'я!" ,- йдеться в пості.

За станом актриси цілодобово стежать дві доглядальниці. Невістка актриси Тетяна Найник розповіла, що Тереховій щодня роблять зачіску, а також не забувають і про крем для рук, який дуже любить актриса. Найник розповіла і про стан зірки.

"Встає, звичайно, тільки за допомогою доглядальниць з ліжка. Одна доглядальниця не впорається. Доводиться наймати двох", - поділилася жінка.

У той же час, дочка Терехової Анна зізналася, що зараз актриса вже не говорить.

"Я тільки по очах можу зрозуміти, яка у неї емоція. Мама майже весь час спить... Вона поступово перетворюється на дитину. І з кожним днем все швидше", - підсумувала вона.

Нагадавши, знаменита актриса-красуня згасає на очах дочки.

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