Дети знаменитой советской и российской актрисы Маргариты Тереховой, которая уже более десяти лет остается прикованной к постели, раскрыли новые подробности о ее болезни

Звезда «Трех мушкетеров» давно страдает болезнью Альцгеймера, которая не позволяет ей вставать с кровати, говорить и даже узнавать самых близких людей. 25 августа актрисе исполнилось 78 лет. Сейчас за ней ухаживают сиделка и дети – сын Александр и дочь Анна.

При этом наследники актрисы решили прятать ее подальше от любопытных глаз. Они отмечают, что их мать за время болезни сильно изменилась внешне, пишет "Комсомольская правда".

«Человек на такой стадии Альцгеймера выглядит определенным образом. Мама сама сказать не может: детки, пожалуйста, не показывайте в таком виде», - рассказал Александр.

В свою очередь, Анна призналась, что хочет, чтобы ее маму помнили такой, какой она была на сцене и в кино.

«Внешне она очень сильно изменилась. Это только наши проблемы, которыми я не хочу делиться», - подчеркнула женщина.

По случаю дня рождения Тереховой ее коллеги из театра им. Моссовета, где актриса играла с 1964 года, поделились трогательным постом, в котором вспомнили все заслуги звезды.

«Мы с благодарностью вспоминаем выдающие работы Маргариты Борисовны на сцене и на экране, говорим сердечное «спасибо» за все, что она щедро подарила зрителям. И желаем любимой актрисе здоровья!», - говорится в посте.

За состоянием актрисы круглосуточно следят две сиделки. Невестка актрисы Татьяна Найник рассказала, что Тереховой ежедневно делают прическу, а также не забывают и о креме для рук, который очень любит актриса. Найник рассказала и о состоянии звезды.

«Встает, конечно, только с помощью сиделок с кровати. Одна сиделка не справится. Приходится нанимать двух», - поделилась женщина.

В то же время, дочь Тереховой Анна призналась, что сейчас актриса уже не говорит.

«Я только по глазам могу понять, какая у нее эмоция. Мама почти все время спит... Она постепенно превращается в ребенка. И с каждым днем все быстрее», - подытожила она.

Напомним, знаменитая актриса-красавица угасает на глазах дочери.

Как сообщала Politeka, легенда советского кино доживает последние дни в нищете: «молит о помощи».

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