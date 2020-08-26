Українська співачка Даша Астаф'єва показала, як відпочиває після трудових буднів

Вона виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" пляжне фото, показавши свої груди крупним планом, передає Politeka.net.

Судячи з кадру, Даша Астаф'єва вирушила поніжитися під сонечком біля моря. Вона сфотографувалася на шезлонгу в чорному купальнику з химерними бретельками, який вигідно підкреслив її груди. Образ для пляжу доповнив яскравий різнокольоровий хустку, який знаменитість пов'язала навколо голови.

Варто відзначити, що на фото співачка виглядає чи то втомленою, чи то розімлілою від сонця. Вона доклала одну руку до чола і трохи відкрила рот. Але навіть в такому вигляді красуня заслуговує звання "гордість всього курорту".

Влітку Даша Астаф'єва займалася йогою, відпочивала, влаштувала собі відпустку, розважалася з друзями на вечірках і навіть виступала діджеєм. При цьому красуня не забувала про спортивні заняття і підтримувала свою ідеальну форму. Раніше вона також приміряла на себе образ дівчини Джеймса Бонд, для якого вбралася в бежевий купальник, який вигідно підкреслив її великий бюст четвертого розміру. У такому вигляді та ще й з мокрим волоссям вона застигла на пірсі, показавши чудову фігуру в різних позах.

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