Украинская певица Даша Астафьева показала, как отдыхает после трудовых будней

Она выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" пляжное фото, показав свою грудь крупным планом, передает Politeka.net.

Судя по кадру, Даша Астафьева отправилась понежиться под солнышком у моря. Она сфотографировалась на шезлонге в черном купальнике с вычурными бретельками, который выгодно подчеркнул ее грудь. Образ для пляжа дополнил яркий разноцветный платок, который знаменитость повязала вокруг головы.

Стоит отметить, что на фото певица выглядит то ли уставшей, то ли разомлевшей от солнца. Она приложила одну руку ко лбу и чуть приоткрыла рот. Но даже в таком виде красотка заслуживает звание "гордость всего курорта".

Летом Даша Астафьева занималась йогой, отдыхала, устроила себе отпуск, развлекалась с друзьями на вечеринках и даже выступала диджеем. При этом красотка не забывала о спортивных занятиях и поддерживала свою идеальную форму. Ранее она также примерила на себя образ девушки Джеймса Бонд, для которого нарядилась в бежевый купальник, который выгодно подчеркнул ее большой бюст четвертого размера. В таком виде да еще и с мокрыми волосами она застыла на пирсе, показав восхитительную фигуру в разных позах.

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