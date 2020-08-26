Кожен день зірки показують в Instagram ідеальні кадри зі свого життя

Однак, далеко не завжди шанувальники позитивно оцінюють образи знаменитостей, критикуючи тих за вибір нарядрв, аксесуарів і дизайн одягу. Представляємо вашій увазі топ добірку образів знаменитостей, які отримали самі неоднозначні відгуки в соціальній мережі Instagram.

Кілька днів тому під час своєї відпустки Ані Лорак без макіяжу представила відразу кілька стильних образів і підкорила видом поруч з дорослою дочкою. Соня приміряла стильну сукню насичено-рожевого відтінку, а Кароліна показала себе в двох сукнях з українською вишивкою вільного крою. Мережу обурила Згадка Лорак про Україну, оскільки сама вона з початку військових дій перебралася жити в РФ і в рідній країні фактично не з'являється.

Надю часто критикують за вибір досить неоднозначних нарядів і спроби слідувати за трендами, якими марять Підлітки. Бежевий топ і сіра майка в поєднанні дали аж ніяк не вдалий ефект. Користувачі висміяли наряд, назвавши той недоречним і невдалим.

У провокаційній сукні з розрізами до пупка Оля Полякова з'явилася на зйомках кліпу "нічна жриця". Користувачі були обурені відвертим вбранням, оскільки під ним Ольга була зовсім без білизни і чи не блиснула зайвим.

Тіна Кароль в атласній сукні в підлогу небесно-блакитного кольору від українського дизайнера Gasanova з'явилася на вечірці з нагоди 15-річчя шоу "Світське життя". Екстремально глибоке декольте вбрання, яке вигідно підкреслило пишний бюст Тіни викликало досить неоднозначну реакцію фанатів і безліч критики.

Настя Каменскхі два дні тому засвітилася на прогулянці в короткій сукні в дрібну квіточку і в самшевих чоботях брудно-бежевого відтінку прогулялася по сонячних вулицях. Свій образ зірка доповнила в'язаною сумкою і ледь помітним макіяжем. Волосся співачка залишила розпущеним. На думку багатьох фанатів, в даному образі чоботи в жарку погоду виглядали недоречно.

Даша Астаф'єва в похмурому образі з тонких витків тканини, перетворених в плаття отримала неоднозначні відгомони, багато хто не оцінили наряд, оскільки той приховував достоїнства фігури Даші і навіть "старив" її.

Віра Брежнєва з величезною білою квіткою на шиї під час модного показу нарвалася на критику від користувачів мережі, так як багато хто був здивований вибором вбрання. Брючний костюм і блуза з Квітко, порахували шанувальники, невдало підібрані, а сама Віра виглядала в костюмі так, немов намагалася приховати фігуру.

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