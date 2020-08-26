Каждый день звезды показывают в Инстаграм идеальные кадры из своей жизни

Однако, далеко не всегда поклонники положительно оценивают образы знаменитостей, критикуя тех за выбор нарядрв, аксессуаров и дизайн одежды. Представляем вашему вниманию топ подборку образов знаменитостей, которые получили самые неоднозначные отзывы в социальной сети Инстаграм.

Несколько дней назад во время своего отпуска Ани Лорак без макияжа представила сразу несколько стильных образов и покорила видом рядом с повзрослевшей дочерью. Соня примерила стильное платье насыщенно-розового оттенка, а Каролина показала себя в двух платьях с украинской вышивкой свободного кроя. Сеть возмутило упоминание Лорак об Украине, поскольку сама она с начала военных действий перебралась жить в РФ и в родной стране фактически не появляется.

Надю часто критикуют за выбор довольно неоднозначных нарядов и попытки следовать за трендами, которыми грезяи подростки. Бежевый топ и серая майка в сочетании дали отнюдь не удачный эффект. Пользователи высмеяли наряд, назвав тот неуместным и неудачным.

В провокационном платье с разрезами до пупка Оля Полякова появилась на съемках клипа "Ночная жрица". Пользователи были возмущены откровенным нарядом, поскольку под ним Ольга была совсем без белья и едва ли не сверкнула лишним.

Тина Кароль в атласном платье в пол небесно-голубого цвета от украинского дизайнера Gasanova появилась на вечеринке по случаю 15-летия шоу "Светская жизнь". Экстремально глубокое декольте наряда, которое выгодно подчеркнуло пышный бюст Тины вызвало довольно неоднозначную реакцию фанатов и множество критики.

Настя Каменскхи два дня назад засветилась на прогулке в коротком платье в мелкий цветочек и в самшевых сапогах грязно-бежевого оттенка прогулялась по солнечным улицам. Свой образ звезда дополнила вязанной сумкой и едва заметным макияжем. Волосы певица оставила распущенными. По мнению многих фанатов, в данном образе сапоги в жаркую погоду выглядели неуместно.

Даша Астафьева в мрачном образе из тонких витков ткани, превращенных в платье получила неоднозначные отзвы, многие не оценили наряд, поскольку тот скрывал достоинства фигуры Даши и даже "старил" ее.

Вера Брежнева с огромным белым цветком на шее во время модного показа нарвалась на критику от пользователей сети, так как многие были удивлены выбором наряда. Брючный костюм и блуза с цветко, посчитали поклонники, неудачно подобраны, а сама Вера выглядела в костюме так, словно пыталась скрыть фигуру.

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