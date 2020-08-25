Знаменита топ-модель Ірина Шейк покрасувалася стрункою фігурою на березі моря

Як повідомляє Politeka.net, вона опублікувала спекотне фото на своїй сторінці в соціальній мережі "Instagram". Ірина Шейк не соромиться показувати своє ідеальне тіло в різних нарядах, на цей раз вона зупинилася на простому купальнику.

Модель поділилася кадрами своєї відпустки на березі моря. На знімку красуня пустує на чорних скелях, Об які розбиваються хвилі. Вона одягнена в сріблястий купальник, але його складно розглянути через далекого плану. Ірина Шейк повернулася до камери спиною, продемонструвавши свою струнку фігуру і прекрасні сідниці.

Користувачі соціальної мережі захопилися формами знаменитості і залишили в коментарях безліч компліментів:

"Найкрасивіша дівчина в світі!"; "Така чудова фотографія"; " така красуня і одна. Так перевелися мужики"; " Ірина, ти ідеал)"; "красуня"; "хотів би я бути там 😞"; "гармонія у всьому 😍"; "цей вид приголомшливий"; "чудова всередині і зовні"; "Ірочка, як завжди, найкраща", "Стройняшка", "у вас була можливість насолоджуватися кожною миттю життя, Ірина, насолоджуйтеся нею"; "Султанша".

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