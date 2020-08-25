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Розкрито нові правила для простих українців в умовах адаптивного карантину

Про це пише Politeka.net.

Відповідну інформацію під час сьогоднішнього брифінгу озвучив голова МОЗ Максим Степанов.

Він нагадав, що вже через тиждень стартує новий навчальний рік, і відомство підготувало нові протиепідемічні правила для таких закладів.

"Була оновлена рекомендація... Наприклад, для учнів 1-4 класів пересування по навчальних закладах буде дозволятися без використання маски/респіраторів. У регіонах, які внесені в помаранчеву зону, вчителям рекомендуватимуть використовувати захисні щитки і дотримуватися дистанції. Допуск вчителів до роботи буде можливий після проведення термометрії", - підкреслив Максим Степанов.

За словами профільного міністра, якщо буде підтверджено випадок зараження вірусом серед школярів, то весь клас піде на самоізоляцію.

"Дозатори і антисептики повинні знаходиться в закладах при вході.. Рекомендуємо мити руки після кожного уроку", - продовжив він.

Підсумовуючи, Максим Степанов попередив, що сьогодні МОЗ розсилатиме навчальним закладам повний перелік нових рекомендацій.

Варто відзначити, що за минулу добу в Україні зареєстровано 1658 нових випадків зараження китайським вірусом.

Також зростає і кількість померлих від небезпечного вірусу. За день зареєстровано 25 нових смертей (2318 всього).

В цілому, за весь час в Україні офіційно зафіксовано 108415 випадків зараження інфекцією, а 52870 осіб встигли одужати.

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