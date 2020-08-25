Спливли нові чутки про гучний роман Дана Балана і Тіни Кароль

Про це пише Politeka.net.

Приводом для появи чергових чуток став виступ співака Дана Балана на весіллі українського футболіста Олександра Зінченка з телеведучою владою Седан.

Зокрема, популярний співак Дан Балан виконав композицію "Додому", яку молодята обрали для свого першого танцю.

Але користувачам не припав до душі виступ Дана Балана. Деякі коментатори припустили, що піснею "Додому" співак перейшов всі межі, оскільки раніше композицію Дан виконував виключно з Тіною Кароль.

"Люди, в шоу-бізнесі є свої закони, у нього з нею творчий тандем, такий же як і з Вірочкою Брежнєвою. І ніхто не посперечається, що Голос в основному дивилися через історії Тіни і Дана, тому що як пісенний проект він вже не настільки цікавий. І за участю в будь-яких шоу існують контракти! І ще у Дана Балана-Баланята, у Тіни Кароль - Фантіна. А Дан - це мильна бульбашка", " Слава богу, що Балан не з Тіночкою! Така як Верка йому більше підходить? Ура. Кожному своє!", "Раніше Дан "Додому" на своїх концертах не виконував, потаємною вважав, невже тепер та ще й під фанеру Тіни можна на ній заробити? Як же сумно то.... Та ще й Свєта поруч, думала, що після її слів про піар щось зміниться, але..... ну чому все так?",- написали шанувальники в коментарях під публікацією.

Примітно, що самі молодята ретельно приховували інформацію про своє пишне весілля і поділилися з шанувальниками лише кількома фотографіями.

На одній фотографії Олександр Зінченко в компанії своєї дружини-красуні Влади Седан, мабуть, прямує в ресторан, а на іншій молодята хваляться обручками після того, як їх шлюб узаконили в Посольстві України.

Нагадавши, як виглядав Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тіна Кароль його не знає.

Також Politeka писала, що Кароль в червоній сукні ошелешила виглядом перед молодим красенем.