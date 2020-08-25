Спливли нові чутки про гучний роман Дана Балана і Тіни Кароль
Про це пише Politeka.net.
Приводом для появи чергових чуток став виступ співака Дана Балана на весіллі українського футболіста Олександра Зінченка з телеведучою владою Седан.
Зокрема, популярний співак Дан Балан виконав композицію "Додому", яку молодята обрали для свого першого танцю.
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Але користувачам не припав до душі виступ Дана Балана. Деякі коментатори припустили, що піснею "Додому" співак перейшов всі межі, оскільки раніше композицію Дан виконував виключно з Тіною Кароль.
"Люди, в шоу-бізнесі є свої закони, у нього з нею творчий тандем, такий же як і з Вірочкою Брежнєвою. І ніхто не посперечається, що Голос в основному дивилися через історії Тіни і Дана, тому що як пісенний проект він вже не настільки цікавий. І за участю в будь-яких шоу існують контракти! І ще у Дана Балана-Баланята, у Тіни Кароль - Фантіна. А Дан - це мильна бульбашка", " Слава богу, що Балан не з Тіночкою! Така як Верка йому більше підходить? Ура. Кожному своє!", "Раніше Дан "Додому" на своїх концертах не виконував, потаємною вважав, невже тепер та ще й під фанеру Тіни можна на ній заробити? Як же сумно то.... Та ще й Свєта поруч, думала, що після її слів про піар щось зміниться, але..... ну чому все так?",- написали шанувальники в коментарях під публікацією.
Примітно, що самі молодята ретельно приховували інформацію про своє пишне весілля і поділилися з шанувальниками лише кількома фотографіями.
На одній фотографії Олександр Зінченко в компанії своєї дружини-красуні Влади Седан, мабуть, прямує в ресторан, а на іншій молодята хваляться обручками після того, як їх шлюб узаконили в Посольстві України.
Нагадавши, як виглядав Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тіна Кароль його не знає.
Також Politeka писала, що Кароль в червоній сукні ошелешила виглядом перед молодим красенем.