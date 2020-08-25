Всплыли новые слухи о громком романе Дана Балана и Тины Кароль

Об этом пишет Politeka.net.

Поводом для появления очередных слухов стало выступление певца Дана Балана на свадьбе украинского футболиста Александра Зинченко с телеведущей Владой Седан.

В частности, популярный певец Дан Балан исполнил композицию "Домой", которую молодожены выбрали для своего первого танца.

Но пользователям не пришлось по душе выступление Дана Балана. Некоторые комментаторы предположили, что песней "Домой" певец перешел все границы, поскольку ранее композицию Дан исполнял исключительно с Тиной Кароль.

"Люди, в шоу-бизнесе есть свои законы, у него с ней творческий тандем, такой же как и с Верочкой Брежневой. И никто не поспорит, что Голос в основном смотрели из-за историй Тины и Дана, потому что как песенный проект он уже не настолько интересный. И при участии в любых шоу существуют контракты! И ещё у Дана Балана - Баланята, у Тины Кароль - Фантина. А Дан - это мыльный пузырь", "Слава богу, что Балан не с Тиночкой! Такая как Вэрка ему больше подходит? Ура. Каждому свое!", "Раньше Дан "Домой" на своих концертах не исполнял, сокровенной считал, неужели теперь да еще и под фанеру Ти можна на ней заработать? Как же грустно то.... Та еще и Света рядом, думала, что после ее слов о пиаре что-то изменится, но..... ну почему все так?", - написали поклонники в комментариях под публикацией.

Примечательно, что сами молодожены тщательно скрывали информацию о своей пышной свадьбе и поделились с поклонниками лишь несколькими фотографиями.

На одной фотографии Александр Зинченко в компании своей жены-красотки Влады Седан, видимо, направляется в ресторан, а на другой молодожены хвастаются обручальными кольцами после того, как их брак узаконили в посольстве Украины.

Напомним, как выглядел Дан Балан до шоу "Голос країни", таким Тина Кароль его не знает.

Также Politeka писала, что Кароль в алом платье ошарашила видом перед молодым красавчиком.