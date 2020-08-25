Зірки ретельно стежать за своєю зовнішністю, а допомагає їм у цьому здоровий спосіб життя (ЗСЖ)

Красуні відмовляються від мучного, жирного і солодкого на користь здоров'я, а деякі активно займаються спортом, пише Politeka.net. Познайоммось зі знаменитостями, які ведуть ЗСЖ. 

Співачці українського походження Вірі Брежнєвій допомагає зберегти свою привабливість повітря і правильне харчування. Зірка їсть дробовими порціями, вживає багато білка і води. Основне блюдо Брежнєва їсть в обід, а сніданок у неї максимально легкий. Раціон артистки складається з риби, яєць і овочів.

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Сегодня настроение : Я девочка, не хочу ничего решать, хочу красиво накраситься 💋 Так и сделала )) ещё и в прямом эфире) вот результат ) 💄 @verabeauty.official

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Голлівудська красуня Дженніфер Лопес у свій 51 рік дасть фору навіть наймолодшим. Зірка виключила зі свого меню рафіновані продукти й замінила їх зеленню. Свій день знаменитість починає з протеїнового коктейлю. 

Актриса Дженніфер Еністон не їсть хліба, пасту і солодощі. Овочі замінили шкідливі продукти в раціоні актриси. Крім того, зірка їсть не за часом, а за власними відчуттями.

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Girl’s best friend... bring Clyde to work day.

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Блондинка, зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова також відмовилася від жирного, гострого і калорійного. Актриса навіть на  тривалий час відмовилася від м'яса.

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Дорогой Друг фестиваля «Короче»! В этом году, к сожалению, не будет нашей личной встречи в Калининграде. Фестиваль проходит в он-лайн формате - конкурсные, внеконкурсные фильмы, мастер-классы можно посмотреть на Кинопоиск HD уже с 17 августа. Сегодня 21 августа мы открываемся в 21:00, трансляция открытия будет идти на портале Культура РФ - https://www.culture.ru Трансляция закрытия, также пройдет на портале Культуре РФ https://www.culture.ru - 23 августа в 21:00 Давайте вместе вспомним яркие и счастливые моменты, не смотря ни на что - МЫ вместе! Огромное спасибо! С любовью «КОРОЧЕ» и до личной встречи в следующем году! @korochekino ❤️❤️❤️

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Колишня солістка "Серебро" Олена Темнікова  категорично проти голодувань і жорстких дієт, а також не любить спорт. Однак правильне харчування допомагає їй підтримувати себе в тонусі. 

Зірка не їсть солоне, наприклад, оливки і сир, а також не харчується на ніч, щоб вранці не було набряків.

Однак красуня іноді дозволяє собі шкідливу їжу у вигляді бургерів і пасти. 

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