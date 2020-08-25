Секрети цих знаменитостей тепер відомі

Зірки ретельно стежать за своєю зовнішністю, а допомагає їм у цьому здоровий спосіб життя (ЗСЖ)

Красуні відмовляються від мучного, жирного і солодкого на користь здоров'я, а деякі активно займаються спортом, пише Politeka.net. Познайоммось зі знаменитостями, які ведуть ЗСЖ.

Співачці українського походження Вірі Брежнєвій допомагає зберегти свою привабливість повітря і правильне харчування. Зірка їсть дробовими порціями, вживає багато білка і води. Основне блюдо Брежнєва їсть в обід, а сніданок у неї максимально легкий. Раціон артистки складається з риби, яєць і овочів.

Голлівудська красуня Дженніфер Лопес у свій 51 рік дасть фору навіть наймолодшим. Зірка виключила зі свого меню рафіновані продукти й замінила їх зеленню. Свій день знаменитість починає з протеїнового коктейлю.

Актриса Дженніфер Еністон не їсть хліба, пасту і солодощі. Овочі замінили шкідливі продукти в раціоні актриси. Крім того, зірка їсть не за часом, а за власними відчуттями.

Блондинка, зірка фільмів "Квартал 95" Світлана Ходченкова також відмовилася від жирного, гострого і калорійного. Актриса навіть на тривалий час відмовилася від м'яса.

Колишня солістка "Серебро" Олена Темнікова категорично проти голодувань і жорстких дієт, а також не любить спорт. Однак правильне харчування допомагає їй підтримувати себе в тонусі.

Зірка не їсть солоне, наприклад, оливки і сир, а також не харчується на ніч, щоб вранці не було набряків.

Однак красуня іноді дозволяє собі шкідливу їжу у вигляді бургерів і пасти.

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