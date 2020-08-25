Звезды тщательно следят за своей внешностью, а помогает им в этом здоровый образ жизни (ЗОЖ)

Красотки отказываются от мучного, жирного и сладкого в пользу здоровья, а некоторые активно занимаются спортом, пишет Politeka.net. Давайте познакомимся со знаменитостями, которые ведут ЗОЖ.

Певице украинского происхождения Вере Брежневой помогает сохранить свою привлекательность воздух и правильное питание. Звезда ест дробными порциями, употребляет много белка и воды. Основное блюдо Брежнева ест в обед, а завтрак у нее максимально легкий. Рацион артистки состоит из рыбы, яиц и овощей.

Голливудская красотка Дженнифер Лопес в свой 51 год даст фору даже самым молодым. Звезда исключила из своего меню рафинированные продукты и заменила их зеленью. Свой день знаменитость начинает с протеинового коктейля.

Актриса Дженнифер Энистон не ест хлеба, пасту и сладости. Овощи заменили вредные продукты в рационе актрисы. Кроме того, звезда ест не по времени, а по собственным ощущениям.

Блондинка, звезда фильмов "Квартал 95" Светлана Ходченкова также отказалась от жирного, острого и калорийного. Актриса даже на продолжительное время отказалась от мяса.

Бывшая солистка "Серебро" Елена Темникова категорически против голоданий и жестких диет, а также не любит спорт. Однако правильное питание помогает ей поддерживать себя в тонусе.

Звезда не ест соленое, например, оливки и сыр, а также не питается на ночь, чтобы утром не было отеков.

Однако красотка иногда позволяет себе вредную пищу в виде бургеров и пасты.

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