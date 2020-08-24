Погода вирішила влаштувати українцям сюрприз на День Незалежності

Про це у своєму Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

За її словами, "подарунок" від погоди, ймовірно, відчують на собі мешканці та гості Києва.

Діденко попередила, що на Київ насувається дощ з грозою.

"Дорогі кияни і всі, хто збирається відзначати День Незалежності України в столиці і вже вибирається з дому! До нас йде дощ, ймовірно з грозою (радар). Під час дощу буде свіженько. Тому, якщо ви ще вибираєте, яку вишиванку одягнути, прихопіть парасолю", - зазначила синоптик.

Вона також заявила, що періодичні дощі перекинуться на інші українські регіони.

"Сьогодні пройдуть періодичні дощі з грозами (а вже десь і йдуть)- на Заході та Півночі плюс Вінниччина, температура повітря +23+26 градусів. На Півдні, Сході та в більшості Центру України - без опадів, температура повітря +27+32 градуси", - резюмувала Наталка Діденко у своєму власному Facebook.

Раніше ми вже попереджали про сюрпризи, які погода вирішила прихопити із собою до України.

За інформацією Укргідрометеоцентру, у День Незалежності в західних, північних та Вінницькій областях очікуються сильні дощі з грозами.

Окрім цього, як розповідали синоптики, місцями можливі шквали до 15-20 м/с.у зв'язку з цим був оголошений I рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, що негода паралізувала рух громадського транспорту.

Як писала Politeka, синоптики попередили, в які дні чекати сюрпризів.

Також Politeka повідомляла, що погода підготувала особливий сюрприз, синоптики видали прогноз.