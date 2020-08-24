Погода решила устроить украинцам сюрприз на День Независимости

Об этом в своем Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко, пишет Politeka.net.

По ее словам, "подарок" от погоды, вероятно, ощутят на себе жители и гости Киева.

Диденко предупредила, что на Киев надвигается дождь с грозой.

"Дорогие киевляне и все, кто собирается отмечать День Независимости Украины в столице и уже выбирается из дома! К нам идет дождь, вероятно с грозой (радар). Во время дождя будет свеженько. Поэтому, если вы еще выбираете, какую вышиванку одеть, прихватите зонт", - отметила синоптик.

Она также заявила, что периодические дожди перекинутся на другие украинские регионы.

"Сегодня пройдут периодические дожди с грозами (а уже где - то и идут) - на Западе и севере плюс Винницкая область, температура воздуха +23+26 градусов. На Юге, Востоке и в большинстве Центра Украины - без осадков, температура воздуха +27+32 градуса", - резюмировала Наталья Диденко в своем собственном Facebook.

Ранее мы уже предупреждали о сюрпризах, которые погода решила прихватить с собой в Украину.

По информации Укргидрометеоцентра, на День Независимости в западных, северных и Винницкой областях ожидаются сильные дожди с грозами.

Кроме этого, как рассказывали синоптики, местами возможны шквалы до 15-20 м/с. В связи с этим был объявлен I уровень пожарной опасности.

Напомним, что непогода парализовала движение общественного транспорта.

Как писала Politeka, синоптики предупредили, в какие дни ждать сюрпризов.

Также Politeka сообщала, что погода подготовила особый сюрприз, синоптики выдали прогноз.