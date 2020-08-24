Відома балерина Анастасія Волочкова вирушила на відпочинок до Туреччини, де вражає своїми витівками

Кілька днів тому Волочкова розповіла, що вона разом зі своїм таємним коханцем вирушила у відпустку до Туреччини, причому відпочивати вона планує в найкрутішому готелі країни. В Анталії Волочкова заявила, що зупинилася в п'ятизірковому готелі «Rixos Sungate», який надає індивідуальні вілли з джакузі площею 120 квадратних метрів.

Кожен раз вранці Анастасія демонструє, як купається в морі, веселиться з коханцем, особистість якого так і не розкрила, а ще хвалиться подарунками від нього.

"На пляжі в морі я проводжу максимальну кількість часу. Багато плаваю. І йдемо останніми, коли стемніє..🐣 Їм я два рази в день. Вдень шпинат на пару з невеликою кількістю тертого сиру і оливкового масла. Без солі. Іноді ще два варених некруто яйця. 🐣 А ввечері теж шпинат і салатні листя.🥬 Тут в Туреччині вони такі смачні! І так красиво мені їх тут подають! Зі стразами.😊 😉 (у другій карусельці) Ібрагім, головна людина тут по ресторанному сервісу і його колеги не перестають дивувати.🙏» - розповіла Волочкова про свій раціон.

Після вона також показала свої схудлі ноги, які задерла до неба, щоб в черговий раз позлити недоброзичливців. Через їх зростаючу кількість Волочкова навіть приховала можливість коментування постів:

"Дотягнутися до небес.. Коли ноги не поміщаються в кадр.. ️ ️ ️ А романтика і краса поміщаються в душі і радують під час мого відпочинку🙏», - пише Волочкова.

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