Що потрібно знати простим українцям

Набули чинності нові обмежувальні заходи, які будуть діяти у певних українських регіонах

Цю інформацію оприлюднив міністр Кабміну Олег Немчинов у своєму Facebook, передає Politeka.net.

За його словами, з сьогоднішнього дня в Україні змінюються зони карантину. І такі епідемічні рівні будуть встановлені на наступні 14 днів.

Наприклад, до червоної зони, де діятимуть найжорсткіші обмежувальні заходи, потрапили такі населені пункти: Коломия, Чернівці, Самбір, Дубно та інші.

Крім цього, були оновлені жовті/помаранчеві і зелені зони.

Варто відзначити, що на даний момент Київ і ще 15 українських областей не готові до ослаблення обмежувальних заходів. До такого висновку прийшли в МОЗ, проаналізувавши існуючі епідемічні захворювання.

Зокрема, до послаблення обмежувальних заходів не готові наступні українські регіони: Вінницька область; Волинська область; Житомирська область; Закарпатська область; Івано-Франківська область; Київська область; Львівська область; Одеська область; Рівненська область; Сумська область; Тернопільська область; Харківська область; Хмельницька область; Чернівецька область; Чернігівська область і столиця.

Додамо, що за минулу добу в Україні виявлено 1799 нових випадків зараження китайським вірусом. За інформацією МОЗ, за день 22 людини померли і 289 повністю одужали.

Нагадаємо, що в «зеленій» зоні працювати буде все, обмеження будуть наступними: носіння маски, дотримання соціальної дистанції.

У "жовтій" зоні будуть досить відчутні обмеження: заборона на роботу закладів соціального захисту.

Для "помаранчевих" зон карантинні обмеження будуть доведені до максимуму: під забороною буде робота хостелів і турбаз; робота розважальних закладів і ресторанів; планові госпіталізації; заборонять роботу спортзалів, фітнес-центрів і закладів культури; робота дитячих таборів і масові заходи.

А ось в "червоній" зоні буде абсолютно посилений карантин: люди залишаться без транспорту, а всі заклади будуть негайно закриті.

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