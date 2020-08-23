Переможниця шоу" Холостяк-10 " з Максимом Михайлюком Даша Ульянова розповіла про життя після зйомок

Спеціально для шанувальників молода гімнастка вирішила розкрити найцікавіші теми. Дівчина відповіла на всі цікаві питання, а також поділилася серією фото і відео, знятих нею раніше.

Так, відповідаючи на питання про Макса Михайлюка, з яким вона розлучилася відразу після шоу, дівчина зазначила, що вона носить подароване їм кільце, але вже набагато рідше, а також абсолютно не цікавиться його життям і новими відносинами з Дариною Хлистун.

Також Ульянова підкреслила, що не шкодує про минуле - це було найкращим, що траплялося з нею за все життя. За словами Даші, зараз у неї нові стосунки, а всі найкращі фото в Instagram робить таємний коханий, якого навіть немає в соціальній мережі.

Раніше ми писали, що дівчина знайшла популярність ще на проекті, а після перемоги в ньому стала підтримувати популярність завдяки соціальній мережі Instagram. Тепер дівчина активно веде свій блог і часто оновлює профіль, поповняючи той жаркими фото зі зйомок.

Оскільки останнім часом Даша не знімалася, вона вирішила поділитися стильним кадром зі зйомок, які проходили відразу після фіналу шоу. У фотосесії тоді дівчина блищала не тільки дорогим дизайнерським кільцем, але ще і фігурою ,яку з радістю продемонструвала, роздягнувшись перед об'єктивом.

Позуючи в чорному бікіні і тонкому гольфі з укороченим низом, дівчина підкорила фанатів:

"Нових фото немає, піднімаю # архів ❤️", - написала Даша.

Ось як відповіли фанати:

"Був би я чоловіком, я б таке не допустив", "ну від чоловіка немає і хлопця теж, думає це красиво«," а що там некрасивого? Вона ж не гола на фото" « " смішні😀 самодостатня, ефектна панянки вона, немає необхідності схвалення свого чоловіка», «найцікавіша учасниця за всі сезони Холостяка 😍❤️».

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