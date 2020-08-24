Популярні артистки Віра Брежнєва, Настя Каменських, Тіна Кароль потрапили під неоднозначну критику за образи на світському заході

Вже завтра відбудеться концерт до свята дня Незалежності України, в якому взяли участь багато зірок. При цьому поява на записі шоу Віри Брежнєвої, вже давно виїхала жити і працювати в РФ, викликало черьезную критику в мережі.

У мережі Instagram на сторінці шоу" Зоряний шлях " з'явилося відразу три фото зі зйомок, на яких Каменських, кароль і Брежнєва здивувала незвичайними образами. При цьому багато хто не тільки не оцінили появу віри на зйомках, але ще і розкритикували вбрання інших співачок.

"Дивіться святковий концерт" З Днем народження, Україно!"вже завтра, 24 серпня о 20:00. Зірки чекають вас, гортайте галерею 💫», - повідомляється на сторінці програми.

Ось як реагують фанати:

«А що там робить Брежнєва ?????", "Будемо дивитися 😍" « " що "галушка" робить в Україні ??? Концерт присвячений Незалежності України, а виступати запросили це продажне позорище !!!», «Вечериночка💋", " Уто як одягнена Брежнєва Така у нас і країна 🤮 🤮 🤮 взагалі б без нічого вийшла🤮 🤮 🤮"," сепарня вилізла з укриття», «а Полякова буде», «в Тіни очччень невдалий прикид😂 цей блискучий золотий кольору, низ сукні, очччень її повнить, а верх навпаки, чорно-сірого кольору, візуально зменшив верх. Ось і вийшла здоба🍔 😂 🌰 🎂 Галушка одягнутися забула, шторки накинула 😂 😂 а Настя здивіїла-дуже стильно, свіжо і красиво👍 👏 👏 👏», «Галушка знову напівгола. А що вона там робити буде ???? Цицьками трясти ?????».

Нагадаємо, ми також писали, що Віра виступила на ювілеї програми "Світське життя" з Катериною Осадчою. Відео з Вірою Брежнєвою на святі з'явилося в соціальній мережі "Instagram".

У кадрі співачка паморочиться в яскраво-червоній сукні з довгим напівпрозорим рукавом, що переходить в поділ. Образ артистки доповнили великі сережки з дорогоцінними каменями і розпущене волосся, укладене ззаду.

"Віра Брежнєва на ювілеї «Світського життя» з прем'єрою україномовної пісні 💙 💛 святкуємо разом 24 серпня о 20.30💃 🏼", - підписали автори відео.

У коментарях багато розкритикували виконавицю, яка вже давно зробила вибір на користь Росії.

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