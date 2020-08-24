Популярные артистки Вера Брежнева, Настя Каменских, Тина Кароль попали под неоднозначную критику за образы на светском мероприятии

Уже завтра состоится концерт к празднику дня Независимости Украины, в котором приняли участие многие звезды. При этом появление на записи шоу Веры Брежневой, уже давно уехавшей жить и работать в РФ, вызвало черьезную критику в сети.

В социально сети Инстаграм на странице шоу "Звездный путь" появилось сразу три фото со съемок, на которых Каменских, кароль и Брежнева удивила необычными образами. При этом многие не только не оценили появление Веры на съемках, но еще и раскритиковали наряды других певиц.

«Смотрите праздничный концерт «С Днем рождения, Украина!» уже завтра, 24 августа в 20:00. Звезды ждут вас, листайте галерею 💫», - сообщается на странице программы.

Вот как реагируют фанаты:

«А что там делает Брежнева ?????», «Будем смотреть 😍», «Что "галушка" делает в Украине ??? Концерт посвященный Независимости Украины, а выступать пригласили это продажное позорище !!!», «Вечериночка💋», «Уто как одетая Брежнева такая у нас и страна🤮🤮🤮 вообще бы без ничего вышла🤮🤮🤮», «сепарня вылезла из укрытия», «А Полякова будет», «В Тины очччень неудачный прикид😂 Этот блестящий золотой цвета, низ платья, очччень ее полнит, а верх наоборот, черно-серого цвета, зрительно уменьшил верх. Вот и получилась сдоба🍔😂🌰🎂 Галушка одеться забыла, шторки накинула😂😂 А Настя удивииила - очень стильно, свежо и красиво👍👏👏👏», «Галушка опять полуголая. А что она там делать будет ???? Сиськами трясти ?????».

Напомним, мы также писали, что Вера выступила на юбилее программы "Світське життя" c Екатериной Осадчей. Видео с Верой Брежневой на празднике появилось в социальной сети "Инстаграм".

В кадре певица кружится в ярко-красном платье с длинным полупрозрачным рукавом, переходящим в подол. Образ артистки дополнили крупные серьги с драгоценными камнями и распущенные волосы, уложенные сзади.

"Вера Брежнева на юбилее «Светской жизни» с премьерой украиноязычной писни💙💛 Празднуем вместе 24 августа в 20.30💃🏼", - подписали авторы видео.

В комментариях многие раскритиковали исполнительнительницу, которая уже давно сделала выбор в пользу России.

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