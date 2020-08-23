Відома співачка Ольга Серябкіна, яка раніше співала в групі "Серебро", поділилася яскравим кадром з відпочинку

Як передає Politeka.net, свіжий знімок з'явився в Instagram у зірки. Серябкіна позувала на камеру в річці. Вона була вся мокра і вибралася на пірс лише на половину. Співачка без сорому вип'ятила свої пишні груди вперед, в результаті чого вони ледь не вивалилися з мініатюрного купальника.

"Я керую речами", - підписала фото зірка.

За годину її фото зібрало понад 50 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Обпалена сонцем", "Ти керуєш нашими серцями", "Красуня кожен день","Вогонь","Ось і кілька моя спливла","Русалка нашого часу", "Вау. Нереально красива", "Afrodita, виходь швидше з води", - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Серябкіна дуже популярна, незважаючи на те, що більше не співає в колективі. В Instagram у зірки більше 3 мільйонів підписників. Нещодавно вона опублікувала фото, на якому блиснула формами в обтягуючому комбінезоні на тонких бретельках. Груди і сідниці зірки в цьому вбранні виглядали красиво і спокусливо випирали. Дівчина зробила фото на заході, що додало йому особливого шарму.

Нагадаємо, що Ольга Серябкіна влаштувала спеку на задньому сидінні машини: "Порви всіх, малишка".

Як повідомляла Politeka, Ольга Серябкіна в невидимому бікіні захопила розмірами бюста, влаштувавшись на травичці:"Вау, ну і сік".

Також Politeka писала, що Ольга Серябкіна в жаркому міні показала на задньому сидінні, як виглядає пристрасть: "нереальна".