Участь в групі "ВІА Гра" багатьом зіркам принесла велику популярність

Імена цих сексапільних красунь досі не сходять з вуст, пише Politeka.net. Читайте далі про найвідоміших і гарячих колишніх учасниць цього колективу.

Надія Мейхер з'явилася в найпершому складі "ВІА Гри". На той момент артистці було всього 18 років, але через всі ці роки зірка не втратила свій жаркий настрій і привабливість.

Анна Седокова привнесла в колектив ще більшої сексуальності. Саме з цією пекучою красунею склад став називатися золотим.

Струнка блондинка Віра Брежнєва завжди виглядає приголомшливо. Її неймовірна краса і талант допомогли залишитися "наплаву" після відходу з групи.

Шикарна Світлана Лобода заворожує апетитними формами тоді і зараз. Красуня народила двох дітей, але материнство абсолютно не заважає їй активно будувати кар'єру.

Співачка Міша Романова з русою спокусниці після відходу з групи перетворилася на шикарну блондинку. Артистка не втомлюється публікувати спекотні фото у своєму Instagram.

Нагадаємо, Віра Брежнєва виступила на ювілеї програми "Світське життя" з Катериною Осадчою. Відео із зіркою на святі з'явилося в "Instagram".

Артистка кружляла в яскраво-червоній сукні з довгим напівпрозорим рукавом, що переходить в поділ. Образ доповнили великі сережки з дорогоцінними каменями.

Раніше ми писали, що Світлана Лобода приміряла коротеньке червоне плаття на тонких лямках з поясом в тон наряду. При цьому позувала артистка без білизни, що відразу відзначили користувачі. Образ зірки доповнили сонцезахисні окуляри і проста укладка білявих локонів.

Нагадавши, Седокова зганьбилася разом з коханцем прямо на зйомках.

А ще Politeka писала, що Седокова блиснула схудлою фігурою після дієти.

Також Politeka повідомляла, що Седокову позбавили можливості побачити власну дочку, причина вражає.