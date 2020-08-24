Участие в группе "ВИА Гра" многим звездам принесло большую популярность
Имена этих сексапильных красоток до сих пор не сходят с уст, пишет Politeka.net. Читайте далее о самых известных и горячих бывших участниц этого коллектива.
Надежда Мейхер появилась в самом первом составе "ВИА Гры". На тот момент артистке было всего 18 лет, но спустя все эти годы звезда не потеряла свой жаркий настрой и привлекательность.
Анна Седокова привнесла в коллектив еще большей сексуальности. Именно с этой жгучей красоткой состав стал называться золотым.
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Стройная блондинка Вера Брежнева всегда выглядит потрясающе. Ее невероятная красота и талант помогли остаться "наплаву" после ухода из группы.
Шикарная Светлана Лобода завороживает аппетитными формами тогда и сейчас. Красотка родила двоих детей, но материнство совершенно не мешает ей активно строить карьеру.
Певица Миша Романова из русой соблазнительницы после ухода из группы превратилась в шикарную блондинку. Артистка не устает публиковать жаркие фото в своем Инстаграм.
Напомним, Вера Брежнева выступила на юбилее программы "Світське життя" c Екатериной Осадчей. Видео со звездой на празднике появилось в "Инстаграм".
Артистка кружилась в ярко-красном платье с длинным полупрозрачным рукавом, переходящим в подол. Образ дополнили крупные серьги с драгоценными камнями.
Ранее мы писали, что Светлана Лобода примерила коротенькое красное платье на тонких лямках с поясом в тон наряду. При этом позировала артистка без белья, что сразу отметили пользователи. Образ звезды дополнили солнцезащитные очки и простая укладка белокурых локонов.
Напомним, Седокова опозорилась вместе с любовником прямо на съемках.
А еще Politeka писала, что Седокова сверкнула похудевшей фигурой после диеты.
Также Politeka сообщала, что Седокову лишили возможности увидеть собственную дочь, причина поражает.