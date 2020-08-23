Зірка "Квартал 95", модель і артистка Лера Товстолес похвалилася спортивною фігурою на прогулянці

Артистка вже давно бере участь у виступах в "жіночому кварталі" В ролях дурнушек-блондинок, гарячих красунь - дружин чоловіків-олігархів і тд. Однак, Лера - професійна модель, яка раніше брала участь у показах по всьому світу і виходила на подіум разом з Іриною Шейк, передає Рoliteka.net.

Дівчина вміє дивувати стильними образами, знає, як правильно доглядає за собою і завжди ділиться з фанатами відразу декількома фото на сторінці в Instagram. Цей раз не став винятком. Лера показала стильний образ під час прогулянки на спортивному майданчику - коротенький блідо-бежевий топ і спортивні штани з високою талією ідеально поєднувалися з білими кросівками.

"Яка фотка @rakovskiy_yura подобається більше ?) 1,2,3?) Настрій побажати всім своїм передплатникам, класних вихідних і теплого серпня ❤️ Ідеальні штани, як у @kyliejenner", - написала Лера.

Фанати відразу ж відреагували:

"1", " яка😍 💗", "завжди найкраща❤️", "3", "все", "На будь - якій фотці-ідеальна💕".

Раніше ми повідомляли, Лера захопила мережу фото, де вона постала в стилі диско. З яскравим макіяжем, включаючи рожеві тіні і чорні жирні стрілки, а також облягаючим топом і спідницею соковитого малинового відтінку Товстолес, безумовно зірвала овації в коментарях.

"Ви дуже красива ❤️😘", " Ось це прес, солодка крихта😍 🔥 🔥 🔥";" комент повинен бути якщо не шедевральним, то дотепним. За що тут зачепитися, що б не бути тривіальним? Скажу прямо - я відразу згадав Меріл Стріп у фільмі»Смерть їй до лиця".🔥 🌹 ,- писали користувачі.

Нагадавши, зірка " Кварталу 95 "приголомшила змінами в зовнішності:"Просто не впізнати".

Як повідомляла Politeka, гаряча зірка" Квартал 95 " помірялася принадами з Астаф'євою і Нікітюк.

Також Politeka писала, що розкішна зірка "Квартал 95" показала, як розважається з коханим на яхті