Відома українська співачка, а також актриса і модель Даша Астаф'єва показала себе в чуттєвій чорно-білій фотосесії

Довгий час Даша займалася йогою, відпочивала, відправилася у відпустку і веселилася з колегами на вечірках в якості діджея. При цьому співачка не забувала приводити себе у форму, відвідувала спортзал і працювала над собою.

У новій ретро-фотосесії Даша постала в жаркому вигляді-співачка знає, як привернути увагу до себе і підкорити новими орбазами. Астаф'єва приміряла білизну з сіточки чорного кольору і продемонструвала достинства без будь-якого збентеження.

Як і очікувалося, фанати не змогли пройти повз побачених кадрів з нової і довгоочікуваної зйомки:

"Дівчина Зігфелда за власним бажанням...» ,- написала Даша.

Ось як відповіли фанати:

"Даша просто космос🔥 🤤«,» дуже🔥 🔥 🔥 🔥 🔥«,» очманілі фото👍«," Ух Даша...",» Ну гаряче че вже«, " ТОВ І злітка ще є🤔 🔥", «цікаво, скільки людей наблизило цю фотографію!?))) "»"Тепер можна помирати спокійно«,» хороші книги«," особисто для мене!.. Давши...ти - "еталон" жіночої краси👏!!", "Вкусняшка", " ти порізалася!!!", "І навіть не припудрила там...ай-йа-яй...)))» », "Кров з молоком🔥 🤗".

Щоб підтримувати себе в ідеальній формі, зірка не тільки часто відвідує косметолога, але ще і піклується про свою шкіру сама.

"Протягом багатьох років стандарт став для мене звичкою: очищення, зволоження і догляд. Людині, яка цілодобово носить макіяж важливо, щоб домашній догляд був дієвим і якісним. У мене хороший домашній догляд. Після тривалого стилю з коротким волоссям цього вистачає. Вибираю шампуні і маски для щоденного використання. Я переконана, що будь – який догляд за волоссям і шкірою починається зсередини», - зазначала раніше в своєму інтерв'ю Даша.

Так, на сторінці зірки артистка показала себе в одному халаті і з патчами на очах, нагадуючи про улюблений догляд за шкірою.

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