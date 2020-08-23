Известная украинская певица, а также актриса и модель Даша Астафьева показала себя в чувственной черно-белой фотосессии
Долгое время Даша занималась йогой, отдыхала, отправилась в отпуск и веселилась с коллегами на вечеринках в качестве диджея. При этом певица не забывала приводить себя в форму, посещала спортзал и работала над собой.
В новой ретро-фотосессии Даша предстала в жарком виде - певица знает, как привлечь внимание к себе и покорить новыми орбазами. Астафьева примерила белье из сеточки черного цвета и продемонстрировала достинства без какого-либо смущения.
Как и ожидалось, фанаты не смогли пройти мимо увиденных кадров из новой и долгожданной съемки:
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«Девушка Зигфелда по собственному желанию...», - написала Даша.
Вот как ответили фанаты:
«Даша просто космос🔥🤤», «Очень🔥🔥🔥🔥🔥», «Обалденные фото👍», «Ух Даша...», «Ну горячо чё уж», «Ооо и взлетка ещё есть🤔🔥», «Интересно, сколько людей приблизило эту фотографию!?)))», «Тепер можна помирать спокійно», «Хорошие книги», «Лично для меня!.. Дашь...ты -"Эталон" женской красоты👏!!», «Вкусняшка», «Ты порезалась!!!», «И даже не припудрила там...ай-йа-яй...))))», «Кров з молоком🔥🤗».
Чтобы поддерживать себя в идеальной форме, звезда не только часто посещает косметолога, но еще и заботится о своей коже сама.
«На протяжении многих лет стандарт стал для меня привычкой: очищение, увлажнение и уход. Человеку, который сутками носит макияж важно, чтобы домашний уход был действенным и качественным. У меня хороший домашний уход. После длительного стиля с короткими волосами этого хватает. Выбираю шампуни и маски для ежедневного использования. Я убеждена, что любой уход за волосами и кожей начинается изнутри», – отмечала ранее в своем интервью Даша.
Так, на странице звезды артистка показала себя в одном халате и с патчами на глазах, напоминая о любимом уходе за кожей.
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