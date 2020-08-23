Відома модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз, яку називають "британською Кардашьян" показала пекучі кадри з відпочинку на морі

Як повідомляє Politeka.net, кожна публікація моделі Демі Роуз в Instagram набирає кілька сотень тисяч лайків і неймовірну кількість коментарів. Навіть перебуваючи на карантині, вона продовжує публікувати спокусливі знімки перед якими неможливо встояти.

Цього разу модель влаштувала спокусливу фотосесію посеред моря. Вона загоряє у відвертому купальнику темного кольору (щоб побачити відповідний кадр доскрольте до кінця сторінки).

Вона одягла цільний купальник з чорної тканини, який підкреслив кожен вигин її пишної фігури. Стильною родзинкою лука стала шнурівка спереду, яка практично повністю оголила груди "британської Кардашьян".

Кайлі постала в ефектній позі, повернувшись до камери обличчям, відкинувши мокре волосся назад. Головною прикрасою галереї стали її пишні стегна, осина талія, а також апетитні груди і спокусливий прогин спини.

Користувачі мережі не стали довго думати і почали активно залишати хвалебні коментарі під знімком красуні.

"О Боже! Що за богиня? 😍 😍 😍 ", "Так гаряче", "Супер мила"; "ідеальна крихта"; "Ти виглядаєш приголомшливо"; " найгарячіша річ, яку я коли-небудь бачив ❤ ️ 🔥 🙌 "; "Ух ти, дитинко, Ти занадто чуттєва і провокаційна. Люблю тебе 👏🍆👅".

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