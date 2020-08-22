Британська модель Демі Роуз, яку називають копією американської бізнесвумен Кім Кардаш'ян, похвалилася в мережі пікантними кадрами з відпочинку на морі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованих кадрах красуня прогулюється по пляжу під час відпочинку. Однак для цього модель вибрала досить неординарний наряд: крім купальника, на голові у Роуз красувався капелюх з вуаллю. Разом з тим, на пляжі були й інші відпочивальники, які зрідка поглядали на модель.

Уточнимо, що знаменитість вирішила часто міняти ракурс, демонструючи апетитні форми з усіх боків. Однак шанувальників вона вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати про свою фігуру – кадри були викинуті на сторінці дівчини в Сторіс.

До цього ми розповідали, що британська супермодель Демі Роуз, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася фігурою в "невидимій" білизні

"Мій внутрішній напрямок», - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Роуз позує в практично невидимих трусиках без верху спиною на камеру. При цьому красуня грайливо заглядає в камеру, буквально "стріляючи" очима.

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