Популярна британська співачка Дуа Липа зачарувала світлим образом на честь свята

Як передає Politeka.net, виконавиця відзначає 25-й день народження, на честь якого опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" кілька яскравих фото. З нагоди ювілею Дуа Липа вбралася в жовту сукню з помаранчевими смужками, яка оголила одне плече. На кадрах чітко видно, що дівчина не одягла під низ бюстгальтер.

Співачка влаштувала фотосесію біля мармурового постаменту в центрі якого є поглиблення з камінням, схожими на вугілля. На одному зі знімків вона підморгує з широко відкритим ротом, закинувши ногу на ногу, а на іншому пустотливо висунула язик. На ще одному фото Дуа Липа забралася з ногами на постапент, сперлася на руки і зігнула спину в дивній позі.

Користувачі соціальної мережі привітали виконавицю зі святом і захопилися її зовнішнім виглядом в коментарях:

"З Днем Народження, ангел, сестра, яку я не можу дочекатися, щоб обійняти"; "найгарячіша! З днем народження! Сумую за тобою і люблю тебе! 😍 🔥 🎂 🎉 "; "Люблю тебе, приголомшлива"; "Королева"; "О мій Бог, занадто гаряча"; "Чому ти так гаряча, крихітко?".

Раніше Дуа Липа покрасувалася в розкішному топі, стилізованим під зміїну шкіру. Красуня ефектно сперлася на руки, демонструючи витонченість і красу.

Нагадаємо, що Дуа Липа показала свою сестру, що підросла, Брежнєва не змогла пройти повз: "красуня".

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