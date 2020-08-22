Французская супермодель Тилан Блондо, которую называют самой красивой девочкой в мире, устроила «грязную» фотосессию в самолете

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, модель решила разнообразить свой перелет в самолете, устроив импровизированную фотосессию прямо в туалете. Как можно заметить, в обычной жизни красотка предпочитает мешковатую одежду, шорты и простые белые кроссовки.

Дополняли образ знаменитости очки и маска, которая при перелете является обязательной. Несмотря на то, что кадр модель никак не подписала, ее поклонники пришли в настоящий восторг.

«Вот это да! Молодец, нашла место и тут», «очень красивая», «вот додумалась», «в обычной жизни ты еще красивее», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что Блондо поделилась в своем Инстаграм новым фото, на котором показала, как ухаживает за лицом на карантине. На фото девушка сидит в милой пижаме со звездочками, кокетливо приспустив кофту с одного плеча. Красотка решила заняться уходом за лицом и нанесла на него белую маску.

При этом модели пришлось фотографировать саму себя в зеркале. Несмотря на такой незамысловатый снимок, поклонники Блондо остались в восторге

Напомним, самая красивая девочка в мире засветила сочные формы без нижнего белья.

Как сообщала Politeka, самая красивая девочка в мире показала, за что получила свой титул.

Также Politeka писала, что самая красивая девочка в мире эффектно присела и оголила части тела.