Українська співачка Віра Брежнєва, яка живе в Москві, порадувала своїх фанатів в мережі
Як передає Politeka.net, доброю новиною 38-річна артистка поділилася на сторінці в Instagram. Вона розмістила кадри свого нового кліпу (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Брежнєва повідомила, що новий кліп всі бажаючі зможуть побачити 3 вересня цього року.
"Ой, що буде.... 🔥 🔥 🔥 Ритм teaser 3», - написала співачка.
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Шанувальників порадувала ця новина, вони миттєво кинули переглядати кадри і коментувати побачене. Менш, ніж за годину відео переглянули понад 80 тисяч разів.
"Це буде повний розрив 🔥 🔥 стільки краси і вогню моє серце не переживе», «сексі красуня Vera", "Щось яскраве, ефектне і неповторне!!! 👍👍👍🔥🔥🔥🔥🔥", -пишуть люди.
Раніше ми повідомляли, співачка Віра Брежнєва показала, як виглядає з Instagram-фільтрами і без них
Віра запевняє, що завжди береже здоров'я, займається спортом і правильно харчується.
"Моя хороша фігура-це приблизно 30% генетики і 70% праці! Я серйозно працюю над своїм тілом і вважаю, що інакше неможливо. Ви думаєте, я не розташована до повноти? Будь ласка, без ілюзій!». При цьому Віра намагається вдома показувати себе без макіяжу, використовуючи Instagram-фільтри.
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